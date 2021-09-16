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В России зафиксирован рост заражений и смертности от коронавируса

5:04:409/16/2021Фото: Pixabay
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За сутки умерли 792 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии скончался 195 041 человек.

Статистика коронавируса за сутки по России

В стране на 16 сентября выявили 18 841 новый случай коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 7 194 926 заболевших. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Напомним, сутками ранее в России выявили 17 837 новых случаев заражения. Прирост составил 0,26 процента.

Больше всего заражений выявили в Москве (1838), Санкт-Петербурге (1609) и в Московской области (790). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (11), Чукотском автономном округе (16) и в Магаданской области (23).

За сутки умерли 792 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии скончался 195 041 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 039, общий — 6 435 072.

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