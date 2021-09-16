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В Новосибирск и Бердск придет жара до +23 в первый день голосования на выборах в Госдуму

5:26:589/16/2021Фото: Pixabay
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Теплая погода порадует горожан 17 сентября.

По прогнозам теплая осень на этой неделе будет в Новосибирске один день

Завтра, в пятницу синоптики обещают повышение температуры воздуха до +23 градусов. По информации метеорологического сервиса GISMETEO.

Однако понижение будет резким. Уже ночью 18 сентября, в субботу, в Новосибирске ожидаются +16 градусов тепла и осадки. Похолодание
продолжится утром и днём, максимальная температура будет достигать +13 градусов.

Самыми холодными и дождливыми окажутся выходные: 18 и 19 сентября.

А вот на следующей неделе жителей города ждут от +10 до +6 градусов тепла в дневное время.

Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», 20 числа в городе Бердск будет подключено отопление к жилым домам. На эту же дату запланирована подача тепла и в Новосибирске.

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