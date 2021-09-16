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В жестоком убийстве подростка на пляже «Бумеранг» подозревают полицейского, искавшего его убийц в Новосибирске

6:41:369/16/2021Фото: соцсети
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Приехавшего из Новокузнецка 16-летнего подростка зверски зарезали на берегу Обского моря. Спустя 4 года дело сдвинулось с мертвой точки.

Подросток из Новокузнецка был убит полицейским

В деле об зверском убийстве 16-летнего подростка на пляже Новосибирска найден подозреваемый. Им оказался сотрудник правоохранительных органов , который работал в отделе полиции.

Летом 2018 года Дима вместе с другом и его родителями приехали на отдых из Новокузнецка и остановились в кемпинге, расположенном на берегу Обского водохранилища. 28 июня в 9:30 утра подросток проснулся и направился в туалет, находящийся неподалеку от домика, а через несколько минут вернулся, истекая кровью.

Тогда очевидцы рассказывали, что пострадавший не успел ничего рассказать, так как у него была перерезана артерия и он скончался на их руках от потери крови. Фотография возможных преступников со стороны спины была единственной уликой в деле об убийстве на пляже "Бумеранг".

Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в СК, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". А спустя 4 года следы убийцы привели к сотруднику ППС — он служил в органах с 1998 года и принимал активное участие в поисках подозреваемого, рассказал источник в правоохранительных органах для КП-Новосибирск.

Известно, что выйти на подозреваемого получилось случайно, но как именно, пока не раскрывается.

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