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За мучительную смерть троих малышей в огне в колонию-поселение отправил суд родителей под Новосибирском

8:25:349/16/2021Фото: Public Domain Pictures
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Проживание в условиях, неприспособленных для жизни детей, привело к трагедии. Семья жила буквально на свалке. Мать затопила печь и ушла.

Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных
Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных

Вынесен приговор родителям, чьи трое детей погибли в пожаре. После проведенного расследование следователи выяснили, что приехавшие из Красноярского края не стали предпринимать действия к тушению дома, в котором находились их дети.

- Собранные следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении мужчины и его супруги. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в пресс-службе СК.

По материалам следствия и суда, обвиняемые с тремя детьми 2013, 2015 и 2017 годов рождения приехали из Красноярского края, чтобы устроиться на работу. Для проживания они использовали непригодное для этого помещение в деревянном строении, расположенном на улице Кедровая СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района.

15 октября 2020 года женщина затопила печь и не закрыла нормально ее дверку. Оставив все как есть, она решила пойти к своему мужу, который находился на стройке дома, расположенного вблизи деревянной постройки. Малыши остались одни в доме с растопленной печью без присмотра взрослых. Разгорелся пожар, после тушения которого в деревянном строении были обнаружены тела троих детей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Семья жила буквально на свалке.

Обвиняемые увидели пожар, когда уже было ясно, что детей в живых нет, и скрылись, чтобы избежать ответственности, не предприняв попытки потушить возгорание и достать детей.

- Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили 16 сентября в СКР по Новосибирской области.

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