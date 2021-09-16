За мучительную смерть троих малышей в огне в колонию-поселение отправил суд родителей под Новосибирском

Вынесен приговор родителям, чьи трое детей погибли в пожаре. После проведенного расследование следователи выяснили, что приехавшие из Красноярского края не стали предпринимать действия к тушению дома, в котором находились их дети.
- Собранные следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении мужчины и его супруги. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в пресс-службе СК.
По материалам следствия и суда, обвиняемые с тремя детьми 2013, 2015 и 2017 годов рождения приехали из Красноярского края, чтобы устроиться на работу. Для проживания они использовали непригодное для этого помещение в деревянном строении, расположенном на улице Кедровая СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района.
15 октября 2020 года женщина затопила печь и не закрыла нормально ее дверку. Оставив все как есть, она решила пойти к своему мужу, который находился на стройке дома, расположенного вблизи деревянной постройки. Малыши остались одни в доме с растопленной печью без присмотра взрослых. Разгорелся пожар, после тушения которого в деревянном строении были обнаружены тела троих детей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Семья жила буквально на свалке.
Обвиняемые увидели пожар, когда уже было ясно, что детей в живых нет, и скрылись, чтобы избежать ответственности, не предприняв попытки потушить возгорание и достать детей.
- Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили 16 сентября в СКР по Новосибирской области.