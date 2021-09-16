Почки отказали после коронавируса у молодых жителей Новосибирской области: Теперь - пожизненный гемодиализ

Несколько молодых жителей Новосибирской области после перенесенного коронавируса вынуждены ходить на гемодиализ, так как у них отказали почки, рассказала главный нефролог региона Елена Галкина.
Они тяжело перенесли коронавирусную инфекцию и испытали на себе одно из самых тяжелых последствий – хроническую дисфункцию, из-за который пациент становится зависимым от аппарата искусственной почки.
По словам доктора Галкина, от 5% до 27% общего количества переболевших COVID-19 приобретают проблемы с почками. Чаще от осложнений страдают те, у кого на момент начала болезни уже были нарушения в работе этих органов. Но чем тяжелее протекает заболевание, тем вероятнее поражение почек, даже если раньше с ними не было проблем.
Такие случаи в Новосибирской области тоже были зарегистрированы. Это относительно молодые люди, которые до заболевания чувствовали себя здоровыми. Нефролог добавила, что почти все пациенты, которых подключали к аппаратам ИВЛ, получали острую почечную дисфункцию.
В некоторых случаях после полного выздоровления после коронавируса функция почек также восстанавливается. Но нередко возникшая во время заболевания острая почечная дисфункция переходит в хроническую и человеку становится пожизненно необходим регулярный гемодиализ.