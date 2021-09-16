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Аварийную посадку из-за птиц совершил в Пулково Airbus A319 из Антальи: Самолет отстранили от полетов

7:28:289/16/2021Фото: pixabay.com
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На данный момент выясняются сроки ремонта двух двигателей самолета. На борту находилось 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

Совершивший аварийную посадку в Пулково самолет отстранили от полетов

Воздушное судно при посадке вечером 15 сентября попало в стаю птиц. Борт приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга в 22.26.

"Воздушное судно отстранено от полетов. На данный момент выясняются сроки ремонта двух двигателей самолета", - цитирует ТАСС представителя авиакомпании "Россия".

Собеседник агентства рассказал, что Airbus A319, выполняющий рейс SU6694 из Антальи (Турция) в Петербург при заходе на посадку в аэропорту Пулково попал в стаю птиц. В результате произошел выход в нештатный режим работы двигателей лайнера.

"Ситуация не стала критической, благодаря грамотным действиям экипажа", - уточнили в авиакомпании.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, самолет приземлился благополучно, 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали. Надзорный орган начал проверку по факту аварийной посадки самолета.

Доследственную проверку по факту инцидента также начали следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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