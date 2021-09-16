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16.09
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Тесты на генетические заболевания хотят включить в программу ОМС и проводиться бесплатно

8:03:059/16/2021Фото: pixabay.com
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По мнению экспертов, тестирование наследственных заболеваний необходимо сделать доступными для широкого круга нуждающихся, так как назначение лечения зависит от верной постановки генетического диагноза.

тест, пробирки
В программу ОМС должны быть включены генетические тесты

Тесты на генетические заболевания должны быть включены в программу ОМС. По мнению академика Александра Румянцева, это позволит тестировать пациентов в регионах. Об этом основатель Центра им. Рогачева сообщил на онлайн-конференции в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» по теме «Доступность генетического тестирования в России: от тестов для всех — до индивидуального анализа генома».

«Мы уже семь лет ведем регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями и видим, что количество выявленных редких заболеваний год от года увеличивается. Для эффективного лечения орфанных пациентов необходима ранняя диагностика, которую может обеспечить, в том числе и генетическое тестирование», - отметил Румянцев.

По его словам, кроме финансирования генетических тестов нужна разработка технологии лечения орфанных заболеваний, подготовка специалистов-генетиков, способных вести диспансерные группы пациентов.

«Должны быть подготовлены клинические рекомендации и медико-экономические стандарты», - добавил академик.

Участвовавшие в дискуссии эксперты пришли к выводу, что тестирование наследственных заболеваний необходимо сделать доступными для широкого круга нуждающихся, так как назначение лечения зависит от верной постановки генетического диагноза.

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диагностикатестированиеОМС+генетическое заболеваниеАлександр Румянцев
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