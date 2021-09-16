Тесты на генетические заболевания хотят включить в программу ОМС и проводиться бесплатно

Тесты на генетические заболевания должны быть включены в программу ОМС. По мнению академика Александра Румянцева, это позволит тестировать пациентов в регионах. Об этом основатель Центра им. Рогачева сообщил на онлайн-конференции в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» по теме «Доступность генетического тестирования в России: от тестов для всех — до индивидуального анализа генома».
«Мы уже семь лет ведем регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями и видим, что количество выявленных редких заболеваний год от года увеличивается. Для эффективного лечения орфанных пациентов необходима ранняя диагностика, которую может обеспечить, в том числе и генетическое тестирование», - отметил Румянцев.
По его словам, кроме финансирования генетических тестов нужна разработка технологии лечения орфанных заболеваний, подготовка специалистов-генетиков, способных вести диспансерные группы пациентов.
«Должны быть подготовлены клинические рекомендации и медико-экономические стандарты», - добавил академик.
Участвовавшие в дискуссии эксперты пришли к выводу, что тестирование наследственных заболеваний необходимо сделать доступными для широкого круга нуждающихся, так как назначение лечения зависит от верной постановки генетического диагноза.