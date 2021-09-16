Труп убитого вора-рецидивиста замаскировали и выбросили на мусорку в колонии под Новосибирском

В колонии Новосибирской области произошло убийство, которое попытался скрыть свидетель происшествия.
Для заключенного, который помог замаскировать убийство вора-рецидивиста в колонии Новосибирской области, суд вынес приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Барабинского районного суда.
В ноябре 2020 года в мусороприемнике колонии было обнаружено тело 39-летнего Александра Дроздова. Его ранее перевезли из Екатеринбурга, где приговорили к заключению сроком на три года.
Подсудимый видел, как произошло убийство - один из заключенных убил другого - и решил помочь скрыть преступление, воткнув нож в шею убитого, чтобы имитировать ножевое ранение. После этого он нашел тележку и мешок, куда поместил труп и примотал его сверху одеялом. Затем он вытащил тело через окно секции, а потом уже перевез на мусороприемник.
Ранее в колонии подсудимый находился после приговора за кражу и мошенничества, до убытия из мест заключения ему оставалось просидеть меньше года.
Теперь к оставшемуся году ему добавили еще 8 месяцев лишения свободы. Этот срок приплюсовали к основному.