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Труп убитого вора-рецидивиста замаскировали и выбросили на мусорку в колонии под Новосибирском

9:11:239/16/2021Фото: Pxfuel
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Свидетелю убийства, который помог это скрыть, суд добавил к сроку 8 месяцев.

За сокрытие преступления заключенному добавили 8 месяцев колонии

В колонии Новосибирской области произошло убийство, которое попытался скрыть свидетель происшествия.

Для заключенного, который помог замаскировать убийство вора-рецидивиста в колонии Новосибирской области, суд вынес приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Барабинского районного суда.

В ноябре 2020 года в мусороприемнике колонии было обнаружено тело 39-летнего Александра Дроздова. Его ранее перевезли из Екатеринбурга, где приговорили к заключению сроком на три года.

Подсудимый видел, как произошло убийство - один из заключенных убил другого - и решил помочь скрыть преступление, воткнув нож в шею убитого, чтобы имитировать ножевое ранение. После этого он нашел тележку и мешок, куда поместил труп и примотал его сверху одеялом. Затем он вытащил тело через окно секции, а потом уже перевез на мусороприемник.

Ранее в колонии подсудимый находился после приговора за кражу и мошенничества, до убытия из мест заключения ему оставалось просидеть меньше года.

Теперь к оставшемуся году ему добавили еще 8 месяцев лишения свободы. Этот срок приплюсовали к основному.

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