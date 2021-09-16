Умер муж Ирины Хакамады в возрасте 65 лет

15 сентября не стало главы образовательной онлайн-платформы для изучения иностранных языков LinguaLeo Владимира Сиротинского. О его смерти сообщила супруга Ирина Хакамада - писатель, экономист и общественный деятель. Сообщение о кончине мужа она написала на своей странице в Instagram.
- Последний сэт мужа. Он ушел, — написала она в разделе «Истории».
Ирина не пояснила, отчего скончался ее муж.
Как сообщает "МК", 65-летний Сиротинский умер внезапно - ему стало плохо в 20:00, когда он находился в своей квартире на улице Чаянова в Москве. Родные вызвали медиков, но те не смогли помочь пациенту. По предварительным данным, Владимир Сиротинский умер после сердечного приступа.
Сиротинский - четвертый муж Хакамады. Они познакомились в 1995 году в Давосе, воспитывали дочь Марию, которая родилась в 1997 году, у девочки был диагностирован синдром Дауна.
Как сообщает «Газета.ру», последний раз Сиротинский появился на странице Хакамады в Instagram шесть недель назад. На фото были супруги и их дочь на отдыхе в Израиле.