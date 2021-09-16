Диагноз ребенка шокировал врачей: Такого они не встречали 17 лет и чудом спасли от смерти

Врачи Екатеринбургской ДГКБ №9 смогли вылечить пятилетнего ребенка из Верхней Пышмы, который заболел столбняком после заражения. Данное заболевание не фиксировалось в Свердловской области в течение 17 лет.
Как позже выяснилось, ребенок не был привит от столбняка — родители отказались делать прививку по идеологическим причинам. Заболевание было спровоцировано падением с велосипеда, заражение произошло через ссадины на ногах, а лечение было оказано с промедлением на две недели. Тяжелейшие последствия для здоровья ребенка стали результатом двухнедельного опоздания для оказания экстренной помощи.
- Заболевший находился на лечении в стационаре несколько месяцев, в том числе в отделении интенсивной терапии (на аппарате искусственной вентиляции лёгких, в медикаментозной коме). Спасти жизнь маленького человека удалось только благодаря высокому профессионализму и слаженной работе медиков. Последствиями перенесённого столбняка стали серьёзные неврологические нарушения, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
По словам специалистов, от данной инфекции не может выработаться иммунитет самостоятельно, антитела приобретаются только после вакцинации. Инфекция опасна как для детей, так и для взрослых. Медики призывают делать прививки на протяжении всей жизни.
Заражение столбняком может произойти в результате попадания возбудителя на открытые раны, столбняк не передается от человека к человеку. После заражения в организме поражается нервная система, начинаются спазмы тела, судороги. Симптомы могут появится только в после 6-14 дней, поэтому после получения травмы необходимо ставить противостолбнячную прививку, в противном случае возможен летальный исход.