На дистант уходят 17 сентября школы Бердска: Учебные заведения отдали под выборы

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В пятницу, 17 сентября, школы Бердска уходят на дистанционное обучение. Во всяком случае, многим классам объявили, что дети остаются дома, а уроки для них пройдут в онлайн формате. Связано это с выборами депутатов Госдумы и местного горсовета, которые стартуют в пятницу, а завершатся 19 сентября.
Напомним, что во всех бердских школах располагаются избирательные участки, а в некоторых, как например, в «восьмой» их сразу четыре. Видимо, не удалось разделить потоки учеников и избирателей, как планировали ранее.
Неделю назад на совещании по выборам, которое провел мэр Евгений Шестернин, особое внимание уделяли совмещению образовательного процесса и голосования в условиях распространения коронавируса. Как заверил начальник городского управление образования Михаил Каркавин, в школах потоки учеников и голосующих будут разделены, пересекаться они не будут. Кроме того, скорректируют расписание занятий в учреждениях культуры и спорта, где расположены избирательные участки. Каркавин отметил, что за неделю до выборов всех известят о временном графике работы.
Все помещения для голосование перед открытием пройдут проверку кинологами с обученными собаками, будут находиться под круглосуточной охраной с дежурством нарядов Росгвардии.
Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев отмечал, что уроки можно проводить там, где возможно развести потоки учеников и избирателей. Где этого сделать не получится, будут проводить внешкольные занятия - экскурсии, походы, производственные площадки и другое.
-Поэтому 17-го числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день, – пояснил чиновник.
Аналогичное заявление делал и глава министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Евгений Шестерни выступал категорически против дистанта в школах. Об этом заявлял в связи с низким процентом привитых педагогов на начало сентября.
-Если педагоги и дальше будут пренебрегать рекомендациями врачей, то дистанционный формат - неизбежен, что категорически неприемлемо, так как онлайн-обучение оказывает пагубное влияние не только на психическое состояние и здоровье школьников, но и на уровень их подготовки, - высказался глава города. ⠀ -Если педагоги и дальше будут пренебрегать рекомендациями врачей, то дистанционный формат - неизбежен, что категорически неприемлемо, так как онлайн-обучение оказывает пагубное влияние не только на психическое состояние и здоровье школьников, но и на уровень их подготовки, - высказался глава города. ⠀
Напомним, что глава регионального министерства образования Сергей Федорчук не исключил введение дистационного обучения во время четвертой волны коронавируса.