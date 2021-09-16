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МИД России пригрозил санкциями бизнесу США из-за вмешательства в выборы

11:02:489/16/2021Фото: МИД РФ
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Москва направила Вашингтону "неопровержимые доказательства" нарушения интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов.

Мария Захарова пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила, что терпение Москвы, которая пока воздерживается от возведения барьеров для американского бизнеса, не безгранично.

«Исходим из того, что власти США незамедлительно примут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — заявила дипломат на брифинге 16 сентября.

Американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права. В Роскомнадзоре предупредили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента.

А Москва предостерегает Вашингтон от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России.

Российский МИД направил в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов. В пятницу американского посла в России Джона Салливана вызывали во внешнеполитическое ведомство РФ по этому вопросу.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Изберут на 5 лет новый состав госдумы. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В Бердске, в частности, в течение трех дней будут голосовать за депутатов горсовета, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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