Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 17 сентября 2021 года: ждать ли теплой погоды в выходные?

6:30:359/17/2021Фото: pixabay.com
0

В народе в этот день была поговорка: "На Вавилу вилы празднуют - в земле лежат".

Мужчины шли проверить стог и сеновал

В пятницу 17 сентября, в Бердске наступит теплая погода. С утра температура воздуха прогреется до отметок +12, +13 градусов, а в обед не поднимется выше +21 по Цельсию.

Так, весь день будет стоять облачная, с прояснениями погода. Ветер подует южный с порывами до 4,5 м/с. При относительной влажности воздуха 45 %. Атмосферное давление составит 739 мм рт.ст.


17 сентября в народе отмечается Луков день и Вавила - поздние вилы. В православии день Неопалимая Купина.

В этот день крестьянские семьи выкапывали поздний лук на огороде. Верующие люди ходили в церковь чтобы заказать молебен о защите дома от пожара и сами молились иконе “Неопалимая Купина” Божией Матери. В народе в этот день была поговорка: "На Вавилу вилы празднуют - в земле лежат".

В этот день крестьяне с самого утра молились святому Вавиле, считавшегося на Руси покровителем домашнего хозяйства. После чего мужчины шли проверить стог и сеновал. Считалось, что если сено и вокруг него пошевелить вилами, то разбежится спрятавшаяся нечисть, которая могла зимой навредить скотине. Если же с вилами выйти во двор, то разбегутся все бесы и не смогут сделать пакости человеку.

Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Невероятные фото, сделанные случайно
vsenovosti.net
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как измениться за месяц до неузнаваемости? Лучший рецепт избавиться от лишнего веса!
18 редких психических расстройств, когда-либо диагностированных
10 лучших фильмов с Жан-Полем Бельмондо
На работе, как на курорте или советские знаменитости и море
Звезды, которые запустили себя до ручки: 30 фото до и после
30 фото знаменитостей без макияжа
За секунду до катастрофы: 50 фото
50 самых узнаваемых предметов времен СССР
праздникинародные приметыНеопалимая Купинапогода в Бердске 17 сентябряВавилов день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите в приметы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Лучшая диета для ленивых! -27 килограммов за 4 недели

Последние новости

БердскПогода в Бердске 17 сентября 2021 года: ждать ли теплой погоды в выходные?
6:30:35 9/17/2021
Погода в Бердске 17 сентября 2021 года: ждать ли теплой погоды в выходные?
Какой сегодня церковный праздник 17 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
6:20:56 9/17/2021
Какой сегодня церковный праздник 17 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
С днем секретаря самые эксклюзивные открытки необычайной красоты 17 сентября
6:15:40 9/17/2021
С днем секретаря самые эксклюзивные открытки необычайной красоты 17 сентября
Волшебный имбирь: 8 удивительных преимуществ имбиря для здоровья (плюс рецепт имбирного чая
6:00:32 9/17/2021
Волшебный имбирь: 8 удивительных преимуществ имбиря для здоровья (плюс рецепт имбирного чая
Магнитная буря 17 сентября 2021 года: резкая солнечная вспышка несет мощный геоудар для метеозависимых людей
5:45:53 9/17/2021
Магнитная буря 17 сентября 2021 года: резкая солнечная вспышка несет мощный геоудар для метеозависимых людей
С днем иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» добрые открытки для каждого
5:30:12 9/17/2021
С днем иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» добрые открытки для каждого
Эффекты вакцины COVID со временем ослабевают, но по-прежнему предотвращают смерть и тяжелые заболевания
5:00:02 9/17/2021
Эффекты вакцины COVID со временем ослабевают, но по-прежнему предотвращают смерть и тяжелые заболевания
Исследователи раскрыли клеточный путь развития рака: открытие ошеломило ученых - препарат ридафоролимус убивает раковые клетки
4:00:59 9/17/2021
Исследователи раскрыли клеточный путь развития рака: открытие ошеломило ученых - препарат ридафоролимус убивает раковые клетки
Почему все больше и больше женщин отказываются рожать детей: названы основные причины этому
3:00:29 9/17/2021
Почему все больше и больше женщин отказываются рожать детей: названы основные причины этому
Практическое руководство по самопомощи для людей с деменцией: моя жизнь, мои цели
2:00:19 9/17/2021
Практическое руководство по самопомощи для людей с деменцией: моя жизнь, мои цели