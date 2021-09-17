Погода в Бердске 17 сентября 2021 года: ждать ли теплой погоды в выходные?

В пятницу 17 сентября, в Бердске наступит теплая погода. С утра температура воздуха прогреется до отметок +12, +13 градусов, а в обед не поднимется выше +21 по Цельсию.
Так, весь день будет стоять облачная, с прояснениями погода. Ветер подует южный с порывами до 4,5 м/с. При относительной влажности воздуха 45 %. Атмосферное давление составит 739 мм рт.ст.
17 сентября в народе отмечается Луков день и Вавила - поздние вилы. В православии день Неопалимая Купина.
В этот день крестьянские семьи выкапывали поздний лук на огороде. Верующие люди ходили в церковь чтобы заказать молебен о защите дома от пожара и сами молились иконе “Неопалимая Купина” Божией Матери. В народе в этот день была поговорка: "На Вавилу вилы празднуют - в земле лежат".
В этот день крестьяне с самого утра молились святому Вавиле, считавшегося на Руси покровителем домашнего хозяйства. После чего мужчины шли проверить стог и сеновал. Считалось, что если сено и вокруг него пошевелить вилами, то разбежится спрятавшаяся нечисть, которая могла зимой навредить скотине. Если же с вилами выйти во двор, то разбегутся все бесы и не смогут сделать пакости человеку.