Магнитная буря 17 сентября 2021 года: резкая солнечная вспышка несет мощный геоудар для метеозависимых людей

Скорость солнечного ветра вызвала умеренно сильную геомагнитную бурю. Поэтому 17 сентября, по прогнозам, ожидается резкое ухудшение магнитного фона. Так с самого утра метеопатам может начать нездоровиться.
В 3 часа ночи по Москве и в 7 утра по новосибирскому времени буря достигнет трехбалльной отметки, с последующим увеличением до четырех баллов в 13:00 по Новосибирску.
Геомагнитная буря вызывается ударной волной солнечного ветра и/или облаком магнитного поля, которое с ним взаимодействует. Увеличение давления солнечного ветра первоначально сжимает магнитосферу, и магнитное поле солнечного ветра передает увеличенное количество энергии в магнитосферу.
Такой резкий всплеск может повлиять на здоровье человека. Могут возникнуть изменения кровяного давления. Также во время магнитной бури происходит выброс адреналина и приток крови.
Поэтому в такие периоды у метеопатов появляется головокружение, головные боли и мигрени с ощущением давления в голове.
Магнитная буря также оказывает серьезное влияние на технологии, и может вызвать сбои в работе телекоммуникационных систем по всему миру.
Как себя чувствовали наши метеочувствительные читатели:
- Весь день состояние переживания, хотя всё вроде нормально.
- Нервозность, состояние сонливости, давление повышенное.
- Давление и пульс скачут, голова болит.
- Почти не спала, голова тяжелая.
- Бессонница, немеет левая рука и дышать тяжело было временами.
Постарайтесь в этот день с самого утра прогуляться на свежем воздухе, позавтракать полезными продуктами, не пить в этот день кофе. Устройте себе незапланированный разгрузочный день. Откажитесь от жирной и тяжелой пищи и алкоголя. Постарайтесь провести этот день в тонусе. Даже если придется нервничать на работе - помните, что ваше нервное напряжение могут вызывать магнитные бури.
Питьевая чистая вода также будет полезна для вашего организма. Занимайтесь легкими упражнениями, медитацией и дыхательными упражнениями.