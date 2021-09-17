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Магнитная буря 17 сентября 2021 года: резкая солнечная вспышка несет мощный геоудар для метеозависимых людей

5:45:539/17/2021Фото: pixabay.com
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В 3 часа ночи по Москве и в 7 утра по новосибирскому времени буря достигнет трехбалльной отметки, с последующим увеличением до четырех баллов в 13:00 по Новосибирску.

Такой резкий всплеск может повлиять на здоровье человека

Скорость солнечного ветра вызвала умеренно сильную геомагнитную бурю. Поэтому 17 сентября, по прогнозам, ожидается резкое ухудшение магнитного фона. Так с самого утра метеопатам может начать нездоровиться.

В 3 часа ночи по Москве и в 7 утра по новосибирскому времени буря достигнет трехбалльной отметки, с последующим увеличением до четырех баллов в 13:00 по Новосибирску.

Геомагнитная буря вызывается ударной волной солнечного ветра и/или облаком магнитного поля, которое с ним взаимодействует. Увеличение давления солнечного ветра первоначально сжимает магнитосферу, и магнитное поле солнечного ветра передает увеличенное количество энергии в магнитосферу.

Такой резкий всплеск может повлиять на здоровье человека. Могут возникнуть изменения кровяного давления. Также во время магнитной бури происходит выброс адреналина и приток крови.

Поэтому в такие периоды у метеопатов появляется головокружение, головные боли и мигрени с ощущением давления в голове.

Магнитная буря также оказывает серьезное влияние на технологии, и может вызвать сбои в работе телекоммуникационных систем по всему миру.

Как себя чувствовали наши метеочувствительные читатели:


  • Весь день состояние переживания, хотя всё вроде нормально.
  • Нервозность, состояние сонливости, давление повышенное.
  • Давление и пульс скачут, голова болит.
  • Почти не спала, голова тяжелая.
  • Бессонница, немеет левая рука и дышать тяжело было временами.

Постарайтесь в этот день с самого утра прогуляться на свежем воздухе, позавтракать полезными продуктами, не пить в этот день кофе. Устройте себе незапланированный разгрузочный день. Откажитесь от жирной и тяжелой пищи и алкоголя. Постарайтесь провести этот день в тонусе. Даже если придется нервничать на работе - помните, что ваше нервное напряжение могут вызывать магнитные бури.

Питьевая чистая вода также будет полезна для вашего организма. Занимайтесь легкими упражнениями, медитацией и дыхательными упражнениями.

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