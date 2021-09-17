Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

17 сентября - Неопалимая Купина: как наши предки в этот день прогоняли «гнетуху» и «трясуху», духов болезни

8:00:159/17/2021Фото: pixabay. com
0

В народе этот праздник раньше широко отмечался. У людей были свои традиции и обычаи в святой день.

Несгоревший кус символизирует непорочную чистоту Девы Марии

17 сентября в православии чтят икону Божией Матери “Неопалимая Купина”.

Название иконы “неопалимая купина” (иногда “несгоревший куст”) происходит от чуда, свидетелем которого стал Моисей на горе Хорив. Как описано в книге Исхода, когда Моисей пас стадо своего Тестя, он стал увидел, как куст горел огнем, но не сгорал. Подойдя ближе, Бог воззвал к Моисею из пламени, велев ему снять сандалии, “ибо место, на котором ты стоишь, - святая земля”. Затем Бог призвал Моисея вывести израильтян из Египта.

Самое интересное, что этот несгоревший кус символизирует непорочную чистоту Девы Марии, которая зачала Иисуса Христа и осталась девственницей (горящей огнем, но еще не сгоревшей).

Также говорят, что горящий куст, который не сгорает сам по себе, символически символизирует солнце, неугасимый огонь, который горит не переставая.

В народе этот праздник раньше широко отмечался. У людей были свои традиции и обычаи в святой день.

В этот день также отмечается Луков день и крестьяне начинают выкапывать лук. И Вавилов день, на него принято обходить сарай и протыкать вилами сено – чтобы прогнать духов болезни “трясуху” и “гнетуху”, которые могли погубить скот. Кроме того был обычай вилами протыкать сухой мох, если строили дом.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Лучшая диета для ленивых! -27 килограммов за 4 недели
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
традициипраздникиНеопалимая Купинаприметы не сгоревший куст
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Живот стухнет за неделю! Минус 2 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей

Последние новости

17 сентября - Неопалимая Купина: как наши предки в этот день прогоняли «гнетуху» и «трясуху», духов болезни
8:00:15 9/17/2021
17 сентября - Неопалимая Купина: как наши предки в этот день прогоняли «гнетуху» и «трясуху», духов болезни
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 сентября 2021 в России и мире
7:20:21 9/17/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 сентября 2021 в России и мире
С днем секретаря в России изумительные открытки для причастных к празднику
7:15:56 9/17/2021
С днем секретаря в России изумительные открытки для причастных к празднику
БердскПогода в Бердске 17 сентября 2021 года: ждать ли теплой погоды в выходные?
6:30:35 9/17/2021
Погода в Бердске 17 сентября 2021 года: ждать ли теплой погоды в выходные?
Какой сегодня церковный праздник 17 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
6:20:56 9/17/2021
Какой сегодня церковный праздник 17 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
С днем секретаря самые эксклюзивные открытки необычайной красоты 17 сентября
6:15:40 9/17/2021
С днем секретаря самые эксклюзивные открытки необычайной красоты 17 сентября
Волшебный имбирь: 8 удивительных преимуществ имбиря для здоровья (плюс рецепт имбирного чая
6:00:32 9/17/2021
Волшебный имбирь: 8 удивительных преимуществ имбиря для здоровья (плюс рецепт имбирного чая
Магнитная буря 17 сентября 2021 года: резкая солнечная вспышка несет мощный геоудар для метеозависимых людей
5:45:53 9/17/2021
Магнитная буря 17 сентября 2021 года: резкая солнечная вспышка несет мощный геоудар для метеозависимых людей
С днем иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» добрые открытки для каждого
5:30:12 9/17/2021
С днем иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» добрые открытки для каждого
Эффекты вакцины COVID со временем ослабевают, но по-прежнему предотвращают смерть и тяжелые заболевания
5:00:02 9/17/2021
Эффекты вакцины COVID со временем ослабевают, но по-прежнему предотвращают смерть и тяжелые заболевания