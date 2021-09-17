17 сентября - Неопалимая Купина: как наши предки в этот день прогоняли «гнетуху» и «трясуху», духов болезни

17 сентября в православии чтят икону Божией Матери “Неопалимая Купина”.
Название иконы “неопалимая купина” (иногда “несгоревший куст”) происходит от чуда, свидетелем которого стал Моисей на горе Хорив. Как описано в книге Исхода, когда Моисей пас стадо своего Тестя, он стал увидел, как куст горел огнем, но не сгорал. Подойдя ближе, Бог воззвал к Моисею из пламени, велев ему снять сандалии, “ибо место, на котором ты стоишь, - святая земля”. Затем Бог призвал Моисея вывести израильтян из Египта.
Самое интересное, что этот несгоревший кус символизирует непорочную чистоту Девы Марии, которая зачала Иисуса Христа и осталась девственницей (горящей огнем, но еще не сгоревшей).
Также говорят, что горящий куст, который не сгорает сам по себе, символически символизирует солнце, неугасимый огонь, который горит не переставая.
В народе этот праздник раньше широко отмечался. У людей были свои традиции и обычаи в святой день.
В этот день также отмечается Луков день и крестьяне начинают выкапывать лук. И Вавилов день, на него принято обходить сарай и протыкать вилами сено – чтобы прогнать духов болезни “трясуху” и “гнетуху”, которые могли погубить скот. Кроме того был обычай вилами протыкать сухой мох, если строили дом.