С днем иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» добрые открытки для каждого

Славься, Богородице, Царица Наша Милосердная,
К Тебе в трудные минуты мы приходили усердно мы!
Пришли помолиться и от духовных недугов избавиться,
И все было как скажешь, даже если нам и кажется!
Прими нашу просьбу о спасении души, не оставь без внимания,
Неопалимая Купина, души повсеместного упования!
Помолимся и искренне тебя за твое сердце, поблагодарим,
И с тобою Вместе грехи наши мы отмолим!
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Избранное явление даровано всем верующим многоликим
Это преклонение пред иконой «Неопалимой Купины»!
Все помолиться в храме собрались сегодня вместе,
И приобщиться к несгораемому кусту нашей души невесты!
Одна ты у нас при пожарах любых заступница,
И в час беды смилостивилась над нами, Богородица!
Дары своего сердца к тебе все сегодня обращаем,
И с праздником твоей иконы всех верующих поздравляем!
Если справиться не можешь с огнем своей души,
К иконе «Неопалимая Купина» скорее спеши!
Пред иконой о несгораемом кресте искренне помолись,
И за возрождение в огне души, ты возьмись!
Явление божественное спустилось к нам с самого неба,
И поможет во всех проблемах, даст всем людям хлеба!
Помолимся о всех на этой грешной планете,
И, конечно, не забудет, Богородица, и о детях!
Источник: pozdravik.ru