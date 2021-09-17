Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С днем иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» добрые открытки для каждого

5:30:129/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

«Неопалимая Купина» изображается иногда в виде объятого пламенем куста, над которым возвышается видимая от пояса Богоматерь с Младенцем на руках.

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Славься, Богородице, Царица Наша Милосердная,
К Тебе в трудные минуты мы приходили усердно мы!
Пришли помолиться и от духовных недугов избавиться,
И все было как скажешь, даже если нам и кажется!
Прими нашу просьбу о спасении души, не оставь без внимания,
Неопалимая Купина, души повсеместного упования!
Помолимся и искренне тебя за твое сердце, поблагодарим,
И с тобою Вместе грехи наши мы отмолим!

***

Избранное явление даровано всем верующим многоликим
Это преклонение пред иконой «Неопалимой Купины»!
Все помолиться в храме собрались сегодня вместе,
И приобщиться к несгораемому кусту нашей души невесты!
Одна ты у нас при пожарах любых заступница,
И в час беды смилостивилась над нами, Богородица!
Дары своего сердца к тебе все сегодня обращаем,
И с праздником твоей иконы всех верующих поздравляем!

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Если справиться не можешь с огнем своей души,
К иконе «Неопалимая Купина» скорее спеши!
Пред иконой о несгораемом кресте искренне помолись,
И за возрождение в огне души, ты возьмись!
Явление божественное спустилось к нам с самого неба,
И поможет во всех проблемах, даст всем людям хлеба!
Помолимся о всех на этой грешной планете,
И, конечно, не забудет, Богородица, и о детях!

Источник: pozdravik.ru

Как измениться за месяц до неузнаваемости? Лучший рецепт избавиться от лишнего веса!
18 редких психических расстройств, когда-либо диагностированных
10 лучших фильмов с Жан-Полем Бельмондо
На работе, как на курорте или советские знаменитости и море
Звезды, которые запустили себя до ручки: 30 фото до и после
30 фото знаменитостей без макияжа
За секунду до катастрофы: 50 фото
50 самых узнаваемых предметов времен СССР
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
праздникпоздравленияпраздникиНеопалимая Купинаоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Лучшая диета для ленивых! -27 килограммов за 4 недели

Последние новости

С днем иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» добрые открытки для каждого
5:30:12 9/17/2021
С днем иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» добрые открытки для каждого
Эффекты вакцины COVID со временем ослабевают, но по-прежнему предотвращают смерть и тяжелые заболевания
5:00:02 9/17/2021
Эффекты вакцины COVID со временем ослабевают, но по-прежнему предотвращают смерть и тяжелые заболевания
Исследователи раскрыли клеточный путь развития рака: открытие ошеломило ученых - препарат ридафоролимус убивает раковые клетки
4:00:59 9/17/2021
Исследователи раскрыли клеточный путь развития рака: открытие ошеломило ученых - препарат ридафоролимус убивает раковые клетки
Почему все больше и больше женщин отказываются рожать детей: названы основные причины этому
3:00:29 9/17/2021
Почему все больше и больше женщин отказываются рожать детей: названы основные причины этому
Практическое руководство по самопомощи для людей с деменцией: моя жизнь, мои цели
2:00:19 9/17/2021
Практическое руководство по самопомощи для людей с деменцией: моя жизнь, мои цели
Штамм Дельта рушит эффективность вакцины против коронавируса: что нового узнали ученые
1:00:58 9/17/2021
Штамм Дельта рушит эффективность вакцины против коронавируса: что нового узнали ученые
Новые доказательства тому, что витамин D спасает от тяжелого ковида и смерти от коронавируса
12:30:08 9/17/2021
Новые доказательства тому, что витамин D спасает от тяжелого ковида и смерти от коронавируса
МИД России пригрозил санкциями бизнесу США из-за вмешательства в выборы
11:02:48 9/16/2021
МИД России пригрозил санкциями бизнесу США из-за вмешательства в выборы
NY1 мчится к земле с огромной скоростью: насколько опасен астероид? Прогнозы ученых
11:00:45 9/16/2021
NY1 мчится к земле с огромной скоростью: насколько опасен астероид? Прогнозы ученых
Диагноз ребенка шокировал врачей: Такого они не встречали 17 лет и чудом спасли от смерти
10:13:22 9/16/2021
Диагноз ребенка шокировал врачей: Такого они не встречали 17 лет и чудом спасли от смерти