Для верующих самые красивые открытки в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Я весною проросту в земле корнями,
Превращусь под солнцем в зеленый куст,
И в ночи запылаю яркими огнями,
И услышу благословенье с Господних уст.
Я купиною святой, неопалимой,
Людям буду сиять и днем и в ночи,
Чтобы быть им всегда Богом любимыми,
Чтоб ощущать любви его заветные лучи!
***
Мы телом умираем, душой не погибая,
Мы обнажаем дух свой внутренний до дна,
И видим диво, что горит, совсем не сгорая,
Икона, что зовется – Неопалимая Купина!
Сегодня день ее, он свят и благостен,
Сегодня он очистит души наши от пакости,
Наполнит нас Божьим светом до края,
Чтобы могли гореть мы, вечно, не сгорая!
***
Сегодня праздник большой и славный,
И каждый чтит его сын православный,
В нем есть свет и любовь незримая,
Пред нами икона Купина Неопалимая.
Так же наша душа горит, не сгорая,
И тяжело лишь тем, кто Бога не знает,
А кто обрел его внутри себя самого,
Тот не боится в жизни уже ничего!
***
Поздравляю с праздником иконы славной,
С праздником божественным и православным,
В час осенний, когда ярко зреет рябина,
Отмечаем день мы Неопалимой Купины.
Она не раз нашу землю от бед спасала,
В пожарищах страшных она никогда не сгорала,
Пусть будет вера ваша такой же крепкой,
Живите Богом и мечтой своей заветной!
Источник: pozdravkin.com