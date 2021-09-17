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Неопалимая Купина: чудотворная молитва праздника, три строжайших запрета и три очень важных дела для каждого верующего

8:30:409/17/2021Фото: pixabay.com
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Традиционно в православии существуют разные запреты и ограничения, связанные с христианскими праздниками.

Господь сказал, чтобы христиане работали шесть дней, посвятив седьмой день служению Ему и святым делам

Неопалимая Купина изображает библейскую историю как Моисей встречает огненный куст на горе, листва которой никогда не сгорает в огне. Описанный не сгорающий куст также считается символом непорочности Богоматери, символизирует энергию Бога, священный свет, озарение и пылающее сердце чистоты, любви и ясности. С другой точки зрения, это также олицетворяет благоговение и страх Моисея перед божественным присутствием.

Традиционно в православии существуют разные запреты и ограничения, связанные с христианскими праздниками. Одни могут посчитать их суевериями и не придать этому значения, но, возможно, иногда стоит обратить внимание на народную мудрость, выстроенную веками.

Согласно четвертой заповеди, Господь сказал, чтобы христиане работали шесть дней, посвятив седьмой день служению Ему и святым делам. То же самое можно отнести и к святым дням религиозных праздников. Молитва, чтение Святого Писания, помощь бедным, посещение больных и заключенных, а также другие милосердные дела причисляются к числу святых дел.

Также, по традиции, на праздник не стоит шить и убирать. Но, хоть и праздники в православии не могут быть рабочими. Однако это не означает, что святые дни, предназначены для безделья. Главное святой день посвятить молитве и хорошим делам, а остальное уже не так важно.

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