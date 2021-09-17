Что обязательно нужно сделать 18 сентября на Пророка Захария и праведную Елисавету, чтобы избавиться от грехов и болезней?

18 сентября в православной церкви почитают память Святого Захария и Елизавету - родителей Пророка Иоанна, который также был Предтечей и Крестителем Господа. Праведные супруги, страдали бесплодием, которое в те времена считалось наказанием от Господа.
Однажды, в один из дней своего священнослужения, святой Захария услышал от ангела, что у него и жены родится сын, который будет великим проповедником и пророком.
Захария усомнился, что это пророчество сбудется, и за свою слабую веру не смог больше говорить. Когда Елизавета родила сына, то объявила, что его зовут Иоанн.
Тогда Захария сразу записал имя Иоанна на табличке. Как только он это сделал, то к святому обратно вернулась способность говорить, и, вдохновленный, он начал всем рассказывать о рождении предтечи Бога.
Когда Ирод узнал о рождении Мессии, он подумал, что убьет каждого ребенка в возрасте до двух лет в Вифлееме, а также по окрестностям, надеясь, что новый пророк будет среди них.
Тогда Елизавете пришлось спрятаться вместе с ребенком на руках в горах. Когда убийцы вышли на след Елизаветы и маленького Иоанна, то увидев посланных войнов, она начала молиться Богу об их спасении и тут же холм разверзся и скрыл ее и младенца от преследователей.
В этот день мученик Захария находился на богослужении в Храме. Солдаты, которых послал Ирод, так и не смогли выяснить у него, где сейчас находится Иоанн. Тогда царь Ирод приказал убить священника. Елизавета умерла спустя сорок дней после убийства ее мужа, а святой Иоанн, сохраненный Господом, прожил в пустыне до момента своего становления известным всему Израилю.
На Захария и Елизавету у наших предков было принято обязательно обмести весь дом березовым веником. Считалось, что такой обряд защитит жилище от нечистой силы до самой весны. Также таким веником нужно попариться в бане, это придаст организму силы и здоровье на весь год.