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С днем секретаря в России изумительные открытки для причастных к празднику

7:15:569/17/2021Фото: 100cards.ru
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День секретаря – профессиональный праздник административных работников.

День секретаря

В приемной у шефа, конечно,
Сидит деловой секретарь,
Листает рукою поспешно
Исписанный весь календарь.

Другою рукою хватает
Звенящий опять телефон.
Всегда и везде успевает,
Хоть дел, прямо скажем, вагон.

Желаю тебе как и прежде
Везде и во всем успевать,
Быть модной и стильной в одежде,
А главное — не уставать.

***

С днем секретаря поздравить
Я сегодня вас хочу,
Вам бумаг поток, вопросов
И решений по плечу.

Нервов крепких вам желаю,
Чтоб начальство уважало,
И за классную работу
Чаще бонусы давало.

День секретаря

Вы первые помощники, Вы правая рука, Вы так необходимы.. Вас с днём секретаря!

Приказ один сегодня,
Расписан яркой краской,
Почаще улыбайтесь,
И верьте в свою сказку.

Чтоб вас всегда ценили,
И вам навстречу шли,
Чтоб все желанья сбылись,
Лишь руку протяни.

***

С Днем секретаря
Тебя я поздравляю,
Пусть от твоей улыбки
Начальство расцветает.

Пусть молнии погаснут
И утихнет гром,
Зевса успокоишь ты
Травяным чайком.

Составишь расписание
И наметишь цели,
Распишешь по минутам
Ему все дни в неделе.

Удача улыбается
Пусть офисной богине,
Желаю, чтоб для всех ты
Была незаменимой.


Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru

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