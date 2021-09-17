Почему все больше и больше женщин отказываются рожать детей: названы основные причины этому

В настоящее время почти 57 процентов семей в США бездетны. Да все верно. По данным Бюро переписи населения США, с 1970 года количество семей в США, в которых есть семьи с двумя женатыми родителями и детьми, сократилось вдвое.
Кроме того, с 2007 года уровень рождаемости в США неуклонно снижался, а Центры по контролю и профилактике заболеваний выявили, что самый низкий уровень рождаемости за более чем 30 лет был в 2017 году, пишет yourtango.com.
К сожалению, из-за общего отсутствия поддержки матерей на рабочем месте 43 процента женщин уходят с работы в течение 3 месяцев после рождения ребенка, согласно информации CDC, упомянутой в официальном документе «Почему поддержка работающих мам является ключом к вашей жизни». Итог» от Medela и Mamava.
Феномен того, что все больше и больше взрослых, особенно в возрасте от 30 до 30 лет, не имеет детей, стал особенно заметен в последний год изоляции и социального дистанцирования.
Согласно информации, собранной Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Национальным центром статистики здравоохранения, в последнем квартале 2020 года было 53,9 рождений на 1000 женщин, что значительно ниже, чем 57,6 рождений в годовом исчислении на 1000 женщин за последний квартал. квартал 2019 года.
Почему у многих женщин нет детей?Исследования показывают, что эта тенденция в значительной степени является результатом того, что некоторые женщины дольше ждут, чтобы иметь детей, что может повлиять на уровень фертильности, а другие предпочитают вообще не иметь детей.
Основная причина задержки зачатия или добровольной бездетной жизни - это отсутствие у женщин достаточной поддержки на рабочем месте, проблема, которая была преувеличена во время карантина, поскольку женщины, планирующие завести ребенка, видят, как мало поддержки многие работающие матери получают от своих родителей.
«Наличие женщин на руководящих должностях дает много преимуществ, но их присутствие по-прежнему отсутствует. Работодатели должны действовать более активно, чтобы помочь уравнять правила игры и укрепить портфель женских талантов », - говорит Дана Кирвин, директор групп работодателей Medela.
Связь между меньшим количеством детей у женщин и отсутствием поддержки на рабочем месте подтверждается выводом о том, что многие бездетные женщины по собственному выбору приняли решение в основном потому, что, по их мнению, рождение детей будет слишком дорого.
И, по данным исследовательского центра Pew Research Center , 20 процентов женщин со степенью доктора медицины или доктора философии. не имеют детей, а 19% со степенью бакалавра не имеют детей.
Похоже, что задержки с рождением детей женщинами и увеличение числа бездетных людей коррелируют с повышением уровня образования и участием женщин в рабочей силе.
По сути, все больше женщин предпочитают свою карьеру материнству, потому что они считают, что общая культура на рабочем месте не поддерживает как карьерный рост, так и создание семьи.
Что падение рождаемости говорит о корпоративной культуре и культуре работыИтак, что женщины, игнорирующие тиканье своих биологических часов , и другие, выбирающие жизнь без детей, говорят о рабочей культуре в Соединенных Штатах?
Во многих отношениях это указывает на серьезные проблемы в отношении некоторых работодателей к работающим матерям.
Яркий свет пролился на эти вопросы, когда 2020 год сильно повлиял на трудовую жизнь в США. Только в сентябре 2020 года 865 000 женщин в Соединенных Штатах покинули рабочую силу, что в четыре раза больше, чем мужчин.
В течение этого времени многие работающие матери называли необходимость ухода за своими детьми основной причиной ухода с работы.
Тот факт, что во многих домохозяйствах, в которых есть мать и отец, мать взяла отпуск, потому что отец обычно зарабатывал больше денег, указывает на разрыв в оплате труда в Соединенных Штатах, что является одной из других серьезных проблем в рабочей культуре в США. Соединенные Штаты.
Но эти проблемы касаются не только женщин.
Существует серьезное заблуждение, что такие проблемы, как отсутствие поддержки по уходу за детьми, разрыв в оплате труда, недостаточный отпуск по беременности и родам, необходимость в дополнительных условиях кормления грудью на рабочем месте и другие проблемы, с которыми сталкиваются женщины, только вредны для женщин.
Напротив, нехватка рабочей силы у работающих матерей может привести к большей производительности и более высокому качеству лидерства.
Фактически, 91 процент работающих американцев сказали, что матери привносят в лидерство уникальные навыки, такие как общение, многозадачность и сохранение спокойствия под огнем, чего не делают другие.
«Работодатели все больше осознают, что создание разнообразной и инклюзивной позитивной культуры труда, а также поддержка молодых родителей на рабочем месте полезны для сотрудников и бизнеса. Это помогает организациям быть более конкурентоспособными и помогает привлекать и удерживать таланты », - говорит Кирвин.
И не только работающие матери приносят значительную пользу на рабочем месте - как матери, так и бездетные женщины являются мощным компонентом преимуществ, которые компании получают, нанимая женщин.
Например, в отчете за 2019 год было обнаружено, что компании, входящие в верхний квартиль по гендерному разнообразию в управленческих командах, на 25% чаще имеют прибыльность выше среднего, чем компании из четвертого квартиля.
И когда женщины составляют более трети работников, получающих повышение по службе в компании, работники давали более высокие оценки благосклонности в различных областях, таких как командная работа, оценка производительности, удержание кадров, имидж компании и высшее руководство.
Исследования также показали, что женщины-менеджеры с большей вероятностью будут задействованы, чем мужчины-менеджеры, а сотрудники, которые работают на женщин-менеджеров, также в среднем на 6 процентов более вовлечены , чем те, которые работают на мужчин-менеджеров.
Поэтому, когда на рабочем месте меньше женщин, страдают все мы. Но все же предубеждения в отношении женщин сохраняются, часто приводя к тому, что их не принимают на работу или продвигают по службе из-за их пола.
Это предубеждение часто усиливается, когда дело касается матерей. Работодатели, не знающие, каким активом может быть мать для компании, не предоставляют необходимую поддержку, которая позволила бы им преуспеть на рабочем месте.
Большая часть этой поддержки будет проистекать из повышения гендерного равенства на рабочем месте, что требует, чтобы работодатели работали над разработкой и предоставлением необходимых инструментов, программ, политики и законов, которые предлагают равные условия для всех.
Эта поддержка также должна будет включать компании, устраняющие гендерный разрыв в оплате труда, уделяя больше внимания инициативам по разнообразию и вовлечению, а также ища более квалифицированных кандидатов-женщин на должности уровня С.
Когда эта поддержка не предлагается, женщинам гораздо труднее получить мотивацию для создания семьи.
Например, в официальном документе «Охват гендерного равенства» сообщается, что сто лет назад женщины составляли лишь около 20 процентов рабочей силы США , но теперь, по данным Министерства труда, женщины в настоящее время составляют 47 процентов рабочей силы. сила.
Что необходимо изменить в нашей культуре и обществе, чтобы расширить возможности родителейНесмотря на множество неудач на рабочем месте, женщины упорствуют.
И матери, и женщины, не имеющие детей, настаивают на изменениях на рабочем месте, которые способствуют большему гендерному равенству, а женщины, занимающие руководящие должности, разрабатывают инициативы, которые помогают матерям оставаться на рабочем месте, а также обеспечивают качественный уход за своими семьями.
Например, команды Medela и Mamava помогают женщинам избавиться от ощущения необходимости выбирать между карьерой или семьей с помощью программы «Здоровое возвращение молодых мам».
В частности, New Moms 'Healthy Returns предоставляет молокоотсосы и соответствующие аксессуары, частные места для кормления грудью, виртуальный доступ к педиатрическим и материнским экспертам, обучение грудному вскармливанию и услуги доставки грудного молока. Программа помогает работодателям помочь своим сотрудникам получить поддержку, необходимую им для совмещения своей карьеры с грудным вскармливанием и воспитанием детей.
Компонент грудного вскармливания в этой программе особенно полезен, поскольку сотрудники, чьи компании предоставляют поддержку грудного вскармливания, сообщают о повышении морального духа, большей удовлетворенности своей работой и более высокой производительности.
«Medela стремится помочь работодателям поддерживать своих кормящих сотрудников. Medela предлагает медицинские технологии, которые помогут мамам вернуться к работе и продолжить грудное вскармливание без проблем », - объясняет Кирвин.« Оснащение помещений для кормления грудью молокоотсосами - это один из способов показать сотрудникам, что ваша компания заботится о поддержке работающих мам, которые хотят также кормить грудным молоком своих детей ».
Цель состоит в том, чтобы работодатели, использующие программу New Moms 'Healthy Returns', могли привлекать и удерживать высококвалифицированных сотрудников, создавая благоприятную для семьи атмосферу. Было обнаружено, что при внедрении программ поддержки на рабочем месте уровень удержания высококвалифицированных сотрудников-женщин составляет 94,2% .
« New Moms 'Healthy Returns предлагает настраиваемое решение из одного источника, разработанное, чтобы облегчить компаниям поддержку женщин на рабочем месте, которые хотели бы вернуться на работу после рождения ребенка», - добавляет Кирвин. «Инициатива New Moms' Healthy Returns» предусматривает готовая поддержка работодателей, чтобы помочь новым родителям вернуться к работе и продолжать успешно кормить грудью и сцеживать молоко - например, помещения для кормления грудью, оборудование для грудного вскармливания, образовательные ресурсы и доставка молока ».
Еще одна программа, необходимая для расширения прав и возможностей родителей и создания поддерживающего общества, - это Medela Baby , которая предлагает полный набор пустышек для младенцев в возрасте до 36 месяцев.
Для родителей, которые хотят лучшего для своего ребенка, эти пустышки являются ортодонтическими и предназначены для поддержки естественного движения мышц рта. Фактически, форма и характеристики соски важны для поддержки развития ротовой полости ребенка, которые Medela Baby использовала для создания своих пустышек:
- Соска с тонкой шейкой минимизирует пространство между верхней и нижней челюстью.
- Плоская соска занимает меньше места во рту, что позволяет языку больше двигаться.
- Гибкая и эластичная соска обеспечивает дополнительное движение языка.
—Легкая конструкция сводит к минимуму работу лицевых мышц.
—Эргономичный щиток соответствует контуру лица и предотвращает появление точек давления.
Помимо участия в таких программах, как «Здоровое возвращение новых мам» или использования продуктов Medela Baby, специально разработанных для правильного развития ребенка, компании могут расширить возможности работающих родителей, предоставляя им более широкий доступ к качественным услугам по уходу за детьми, предлагая более гибкие условия работы и, в целом, создавая более ориентированная на семью политика.
Эти инвестиции соответствуют тому, чего жаждут многие люди: большему балансу между работой и личной жизнью и поощрению работодателей к развитию обогащающей семейной жизни. Если больше работодателей примут такие изменения, они, вероятно, будут привлекать и удерживать более талантливых женщин.
Вне работы наше общество может помочь дать работающим семьям уверенность, необходимую для достижения успеха, настаивая на федеральной политике оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам и более доступном уходе за детьми, нормализируя мужчин и женщин, в равной степени разделяющих обязанности по уходу за детьми и домашним хозяйством, и поддерживая компании, которые выступают за гендерное равенство и создавать инициативы, улучшающие семейную жизнь сотрудников.
Кроме того, для нашего общества важно принять решение не иметь детей. Мы должны поддерживать тех, кто не хочет, чтобы дети не чувствовали себя виноватыми или не чувствовали себя аномальными.
Выбор иметь детей - это сугубо личное дело, и подходит не всем.
Общество, которое не осуждает индивидуальные решения по планированию семьи, поможет избавиться от стигмы добровольной бездетности . Вера в то, что у вас может быть хорошая жизнь, независимо от того, решите вы создать семью, должна быть нормой в нашей культуре.
В то время как все больше и больше компаний начинают поступать правильно со своими сотрудницами, многим работодателям и обществу в целом еще предстоит пройти долгий путь в отношении защиты матерей и бездетных женщин на рынке труда.
Но, постоянно выступая за гендерное равенство, лежащее в основе этих проблем, мы можем создать общество, которое в полной мере использует феноменальные ценности, которые женщины приносят миру.