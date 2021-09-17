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18 сентября – день убиения благоверного князя Глеба: Что строго запрещено делать в памятную дату

3:00:379/17/2021Фото: pixabay.com
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После того как Святополк убил Бориса, он послал Глебу сообщение о том, что их отец болен и желает его видеть.

Лучше всего в этот день посетить храм и помолиться перед ликом святых

С младенчества святой Глеб воспитывался вместе со своим братом Борисом, и разделял с ним стремление посвятить свою жизнь исключительно служению Господу. Оба отличались почитанием и искренней добротой к людям, подражая своему отцу Великому князю, равноапостольному святому Владимиру, который был добр и милосерден. И помогал всем нуждающимся.

Владимир перед смертью разделил государство между всеми своими сыновьями, а после его смерти старший сын, Святополк, стал князем Киева. Святополк был ревнив и хотел еще большей власти, и он планировал убить своих братьев, чтобы завладеть их территориями.

После того как Святополк убил Бориса, он послал Глебу сообщение о том, что их отец болен и желает его видеть. Когда он был в пути, ему сообщили, что их отец умер и что Святополк убил Бориса. Глубоко опечаленный, он предпочел смерть войне против своего брата. Встреча святого Глеба с убийцами произошла под Смоленском, в устье реки Смядина.

Тело мученика было выброшено на берег между двумя деревьями. Позже он был похоронен рядом со святым Борисом в церкви Василия Блаженного. Его поминают 18 сентября.

Еще при жизни князь Владимир назначил Бориса править Ростовской областью, а Глеб получил Муромское княжество. Князья усердно трудились, чтобы обратить всех язычников, живущих на этих территориях, в христиан. Святой Глеб считается просветителем Муромско-Рязанской области, где с тех давних времен и по сей день его помнят, как первого христианского евангелиста и защитника страны.

В этот великий праздник не рекомендуется работать. Особенно ссориться, ругаться с кем-то. Если в семье происходит скандал, то можно быть наказанным за такой грех. Лучше всего в этот день посетить храм и помолиться перед ликом святых.

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