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Новые доказательства тому, что витамин D спасает от тяжелого ковида и смерти от коронавируса

12:30:089/17/2021,от Тринити - колледжа ДублинаФото: pixabay.com
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Исследователи впервые изучили как генетически предсказанный, так и предсказанный UVB уровень витамина D.

Исследователи впервые изучили как генетически предсказанный, так и предсказанный UVB уровень витамина D
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новое исследование Тринити-колледжа и Эдинбургского университета изучило связь между витамином D и COVID-19 и обнаружило, что окружающее ультрафиолетовое излучение B (UVB) (которое является ключевым для производства витамина D в коже) по месту жительства человека в за несколько недель до заражения COVID-19 был надежно защищен от тяжелых заболеваний и смерти.

Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Предыдущие исследования связывали дефицит витамина D с повышенной восприимчивостью к вирусным и бактериальным респираторным инфекциям. Точно так же несколько наблюдательных исследований обнаружили сильную корреляцию между дефицитом витамина D и COVID-19, но может оказаться, что эти эффекты смешаны и на самом деле являются результатом других факторов, таких как ожирение, пожилой возраст или хронические заболевания, которые также связаны с низкий уровень витамина D, пишет medicalxpress.com.

Чтобы преодолеть это, исследователи смогли рассчитать «генетически предсказанный» уровень витамина D, который не зависит от других демографических факторов, факторов здоровья и образа жизни, используя информацию из более чем ста генов, определяющих статус витамина D.

Менделирующая рандомизация - это особый аналитический подход, который позволил исследователям выяснить, могут ли витамин D и COVID-19 быть причинно связаны с использованием генетических данных. Несколько более ранних исследований пытались сделать это, но не смогли показать причинно-следственную связь . Это могло быть связано с тем, что солнечный свет UVB, который является наиболее важным источником витамина D для большинства людей, игнорировался.

Что уникального в этом исследовании?

Исследователи впервые изучили как генетически предсказанный, так и предсказанный UVB уровень витамина D. В исследовании приняли участие почти полмиллиона человек в Великобритании, и окружающее УФB-излучение до заражения COVID-19 было индивидуально оценено для каждого участника. Сравнивая две переменные, исследователи обнаружили, что корреляция с измеренной концентрацией витамина D в кровотоке была в три раза сильнее для уровня витамина D, предсказанного УФ-В, по сравнению с предсказанным генетически.

Какие были выводы?

Исследователи обнаружили, что окружающее УФB-излучение по месту жительства человека, предшествовавшее заражению COVID-19, было сильно и обратно пропорционально связано с госпитализацией и смертью. Это говорит о том, что витамин D может защитить от тяжелой болезни COVID-19 и смерти. Кроме того, хотя результаты анализа менделевской рандомизации не были окончательными, были отмечены некоторые признаки потенциального причинного эффекта. Из-за относительно слабой связи между генетически предсказанным уровнем витамина D, который используется для анализа методом менделевской рандомизации, возможно, что количество случаев в текущем исследовании было слишком маленьким, чтобы убедительно определить причинный эффект, но будущие более крупные исследования могут дать ответ. .

Профессор Лина Згага, доцент кафедры эпидемиологии медицинского факультета Тринити-колледжа и старший научный сотрудник исследования, сказала:

«Наше исследование добавляет дополнительные доказательства того, что витамин D может защитить от тяжелой инфекции COVID-19. Проведение правильно спланированного рандомизированного контролируемого исследования COVID-19 по добавлению витамина D имеет решающее значение. До тех пор, учитывая, что добавки витамина D безопасны и дешевы, это определенно рекомендуется принимать добавки и защититься от дефицита витамина D, особенно с приближением зимы ».

Профессор Европи Теодорату, профессор эпидемиологии рака и глобального здравоохранения Эдинбургского университета и старший научный сотрудник исследования сказал:

«Учитывая отсутствие высокоэффективных методов лечения COVID-19, мы думаем, что важно оставаться открытыми к новым результатам тщательно проведенных исследований витамина D.»

Доктор Сюэ Ли, исследователь из Чжэцзянского университета, сказал:

«Наше исследование поддерживает рекомендацию о добавлении витамина D не только для поддержания здоровья костей и мышц во время блокировки, но и о потенциальных преимуществах в отношении защиты от COVID-19».

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