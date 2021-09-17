Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 18 сентября в день Убиения благоверного князя Глеба: что говорит церковь?

Русские князья Борис и Глеб стали первыми святыми, показав людям, как принимать волю Божью, как жить и умирать во имя Господа и согласно его заветам. Борис-старший, который уже был женат и правил городом Ростовом, вероятно, считался наследником киевского престола. Глеб, который был еще несовершеннолетним, правил самым восточным городом Муромом.
Братья были младшими и любимыми детьми у святого Владимира. Братья, которые родились за не большой период до Крещения Руси, воспитывались и росли благочестивыми христианами.
С ранних лет святой Глеб договорился со своим братом Борисом посвятить жизнь только служению Господу. Братья выделялись искренним милосердием и добрыми сердцами. Они смотрели насколько честен и добр был с людьми их отец и подражали ему.
Когда киевский князь святой Владимир скончался, то Святополк, старший из сыновей, незаконно назначил себя правителем киевским. Тогда дружина Бориса посоветовала ему направиться в Киев и захватить престол. Борис не захотел междоусобной войны и распустил своих воинов. Не поверив своему брату Святополк, желая защитить себя от соперничества и зная, что народ встал на сторону Бориса, послал наемников убить его.
Убив Бориса, Святополк решает убить князя Глеба, который был очень молод. Он послал за ним, притворившись, что это его отец хотел его видеть. Ярослав предупредил Глеба о надвигающейся опасности. Глеб отказался и был убит приспешниками Святополка.
Поскольку святой день приходится на субботу, то строгого запрета на уборку, сбор урожая, и остальных домашних дел - нет. Тем более, Священнослужители говорят, пока стоит теплая погода и все стремятся собрать картофель и остальные овощи, то это даже поощряется, если вам от этого будет хорошо и спокойно на душе.