Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 18 сентября в день Убиения благоверного князя Глеба: что говорит церковь?

4:00:449/17/2021Фото: pixabay.com
0

Убив Бориса, Святополк решает убить князя Глеба, который был очень молод.

С ранних лет святой Глеб договорился со своим братом Борисом посвятить жизнь только служению Господу

Русские князья Борис и Глеб стали первыми святыми, показав людям, как принимать волю Божью, как жить и умирать во имя Господа и согласно его заветам. Борис-старший, который уже был женат и правил городом Ростовом, вероятно, считался наследником киевского престола. Глеб, который был еще несовершеннолетним, правил самым восточным городом Муромом.
Братья были младшими и любимыми детьми у святого Владимира. Братья, которые родились за не большой период до Крещения Руси, воспитывались и росли благочестивыми христианами.

С ранних лет святой Глеб договорился со своим братом Борисом посвятить жизнь только служению Господу. Братья выделялись искренним милосердием и добрыми сердцами. Они смотрели насколько честен и добр был с людьми их отец и подражали ему.

Когда киевский князь святой Владимир скончался, то Святополк, старший из сыновей, незаконно назначил себя правителем киевским. Тогда дружина Бориса посоветовала ему направиться в Киев и захватить престол. Борис не захотел междоусобной войны и распустил своих воинов. Не поверив своему брату Святополк, желая защитить себя от соперничества и зная, что народ встал на сторону Бориса, послал наемников убить его.

Убив Бориса, Святополк решает убить князя Глеба, который был очень молод. Он послал за ним, притворившись, что это его отец хотел его видеть. Ярослав предупредил Глеба о надвигающейся опасности. Глеб отказался и был убит приспешниками Святополка.

Поскольку святой день приходится на субботу, то строгого запрета на уборку, сбор урожая, и остальных домашних дел - нет. Тем более, Священнослужители говорят, пока стоит теплая погода и все стремятся собрать картофель и остальные овощи, то это даже поощряется, если вам от этого будет хорошо и спокойно на душе.

Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Кремле оценили ситуацию с рейтингом «Единой России»
news-z.info
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Чем люди занимаются в плацкарте: смотреть неудобно
vsenovosti.net
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
традициипраздникиможно ли работатьсвятые днидень убиения Глеба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как планируете провести день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Однокурсники в бешенстве от поведения 9-летней студентки МГУ
news-z.info
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Сколько заработал Шевченко: он «кинул» свою команду

Последние новости

Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 18 сентября в день Убиения благоверного князя Глеба: что говорит церковь?
4:00:44 9/17/2021
Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 18 сентября в день Убиения благоверного князя Глеба: что говорит церковь?
В Новосибирске вынесли приговор Якову Зайцеву: Пьяный сибиряк насмерть сбил пешехода
3:26:55 9/17/2021
В Новосибирске вынесли приговор Якову Зайцеву: Пьяный сибиряк насмерть сбил пешехода
18 сентября – день убиения благоверного князя Глеба: Что строго запрещено делать в памятную дату
3:00:37 9/17/2021
18 сентября – день убиения благоверного князя Глеба: Что строго запрещено делать в памятную дату
Режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому из-за COVID-19
3:00:02 9/17/2021
Режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому из-за COVID-19
БердскВ Бердске заявили о новом числе зараженных коронавирусом
2:48:53 9/17/2021
В Бердске заявили о новом числе зараженных коронавирусом
БердскРабота в Бердске: Подсобного рабочего на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания
2:40:50 9/17/2021
Работа в Бердске: Подсобного рабочего на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания
Сильный ритуал на рождение ребенка в день Рода и Рожениц 21 сентября 2021 года
2:21:34 9/17/2021
Сильный ритуал на рождение ребенка в день Рода и Рожениц 21 сентября 2021 года
В Махачкале 19 детей увезли в больницы с сильным отравлением из школы. Подробности ЧП
2:01:31 9/17/2021
В Махачкале 19 детей увезли в больницы с сильным отравлением из школы. Подробности ЧП
Что обязательно нужно сделать 18 сентября на Пророка Захария и праведную Елисавету, чтобы избавиться от грехов и болезней?
2:00:25 9/17/2021
Что обязательно нужно сделать 18 сентября на Пророка Захария и праведную Елисавету, чтобы избавиться от грехов и болезней?
Локомотив- Марсель 1:1
1:48:43 9/17/2021
Локомотив- Марсель 1:1