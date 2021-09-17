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Почему нельзя мыть голову в день Воспоминания чуда Архистратига Михаила 19 сентября?

5:00:119/17/2021Фото: pixabay.com
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В народе этот праздник называется Михайлово чудо. И вбирает в себя множество поверий и примет, запретов.

Архангел Михаил пользовался удивительной известностью во всех трех великих мировых религиях

19 сентября Православная Церковь отмечает день Воспоминания чуда Архистратига Михаила.

На иконах Архангел Михаил изображен в доспехах, с огненным мечом в руке. Он сражает им дракона, означающего зло; Архангел стоит у врат рая, не впуская тех, кто не готов войти в это божественное место. Он также изображен на дверях иконостаса, через которые священнослужители заходят в алтарь, священник с Евангелиями у Большого входа или диакон у ектении. Это двери, через которые никто не входит в Святая Святых—алтарь—кроме как для литургической практики.

Архангел Михаил пользовался удивительной известностью во всех трех великих мировых религиях - иудаизме, исламе и христианстве. Его назвали Архистратигом, потому что Михаил управлял ангельским войском.

19 сентября церковь вспоминает чудо, которое случилось в городе Иераполе. Там Архангел Михаил пришел во сне к отцу немой девушки. Отец был очень огорчен, что девушка не может выздороветь и окончательно потерял всю надежду. Архангел сказал во сне мужчине, что девушке необходимо дать попить святую воду из источника. Мужчина так и поступил, а когда совет Архангела сработал, то отец девушки решил построить в честь этого чуда храм на месте того самого источника и назвать его в честь архангела Михаила.

В народе этот праздник называется Михайлово чудо. И вбирает в себя множество поверий и примет, запретов.

Запрет на мытье головы имеет в себе очень простой смысл. В народе верили, что мытье головы в этот день приведет к лишению ума “ весь ум вымоешь”.

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