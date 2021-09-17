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Главные запреты в день Михайлова чуда 19 сентября: Почему строго запрещено работать?

6:00:129/17/2021Фото: pixabay.com
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Запрещено на праздник Михайлово чудо работать и использовать режущие предметы.

На праздник также проводят День осеннего братства

Михайлово Чудо - день посвященный чуду, которое совершил Архангел Михаил по церковно-народному календарю, выпадающий на 6 (19) сентября. Считалось, что в этот день наступают первые утренние заморозки.

По легенде, Михаил совершил чудо, придя во сне к одному праведному старику, у которого онемела дочь. Архангел сказал ему во сне, что ее спасет святая вода из источника, поэтому следует напоить дочь ею. Когда отец дал воды своей дочке она тут же исцелилась. И в честь этого мужчина построил на том источнике храм в честь Архангела Михаила.

На праздник также проводят День осеннего братства.

В праздник проводились братчины — славянские сельские дни, на которых рассматривали отдельно каждый вопрос сельской общины. В некоторых местах братчину проводили спустя день.

В древние времена на мирских собраниях решали семейные и другие дела. После того, как люди мирились, то угощали друг друга, переходя как бы в особое торжество, называемое братчиной, где на первое место ставились дружество, миролюбие и братство.

Поэтому, торжество принято проводить в кругу семьи: всем вместе ходить в церковь, а затем устраивать спокойное семейное застолье. В храмах ставят общую свечу за здравие и просят у архангела Михаила семейного счастья, здоровья и любви.
В святой день на первое место ставят заботу о душе и близких.

Запрещено на праздник Михайлово чудо работать и использовать режущие предметы. Разрешено только заниматься домашними делами: готовить пищу, заботиться о домашних животных и помогать другим людям, которым нужна эта помощь.

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