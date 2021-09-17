Штамм Дельта рушит эффективность вакцины против коронавируса: что нового узнали ученые

С увеличением распространенности дельта-варианта тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) наблюдалось снижение защиты вакцины от инфекции SARS-CoV-2, в то время как защита от госпитализации и смерти оставалась более сильной, согласно исследованию, опубликованному в раннем выпуске 10 сентября Еженедельного отчета Центров США по контролю и профилактике заболеваний.
Хизер М. Скоби, доктор философии, из группы реагирования на COVID-19 CDC, и ее коллеги проанализировали зарегистрированные случаи COVID-19, госпитализации и смерти среди людей в возрасте 18 лет и старше в период с 4 апреля по 17 июля 2021 года в результате вакцинации в 13 юрисдикциях США с использованием связанных данных эпиднадзора за случаями и данных реестра иммунизации, пишет medicalxpress.com.
Исследователи обнаружили, что стандартизованные по возрасту коэффициенты заболеваемости (IRR) для случаев среди тех, кто не был полностью вакцинирован, по сравнению с теми, кто был полностью вакцинирован, снизились с 11,1 до 4,6 между двумя периодами, когда распространенность дельта-варианта была ниже (с 4 апреля по 19 июня) и выше (с 20 июня по 17 июля) при еженедельном усреднении; за тот же период IRR для госпитализаций и смертей снизился с 13,3 до 10,4 и с 16,6 до 11,3 соответственно. Эти результаты согласуются с предполагаемым снижением защиты вакцинами от инфекции и продолжением защиты от госпитализации и смерти, связанных с COVID-19.
«Эти данные могут быть полезны для передачи информации о воздействии вакцин в режиме реального времени (например, у людей, не прошедших полную вакцинацию, риск смертности от COVID-19 в> 10 раз выше), и для определения стратегий профилактики, таких как вакцинация и нефармакологические вмешательства», - пишут авторы.