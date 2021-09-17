Практическое руководство по самопомощи для людей с деменцией: моя жизнь, мои цели

Бесплатное руководство по самопомощи теперь доступно для поддержки людей с диагнозом деменция в достижении их целей - получать удовольствие от повседневной деятельности и самостоятельной жизни.
Новый ресурс под названием «Моя жизнь, мои цели» финансируется и поддерживается Обществом Альцгеймера и основан на крупной исследовательской программе, проводимой Эксетерским университетом.
Профессор Линда Клэр из Университета Эксетера, которая руководила исследованием, сказала: «Люди с деменцией часто чувствуют себя счастливее, когда их поддерживают повседневными делами и вещами, которые приносят радость в их жизнь. Не всегда необходимо прекращать делать эти вещи после слабоумия. диагноз; им, возможно, просто нужно найти разные способы их решения, пишет medicalxpress.com.
«Моя жизнь, мои цели» - это руководство по самопомощи, призванное помочь людям, страдающим деменцией, шаг за шагом попытаться достичь своих целей ».
Это руководство является результатом проекта внедрения, финансируемого Обществом Альцгеймера, под названием GREAT to Practice (GREAT-iP). Финансирование помогло исследователям из исследования GREAT под руководством Университета Эксетера адаптировать свою когнитивную реабилитационную терапию к реальной практике.
Когнитивная реабилитация - это вид терапии, который может облегчить повседневную деятельность людям с ранней стадией деменции.
Часто это длится несколько сеансов между терапевтом и человеком, страдающим деменцией. Терапевт поможет человеку, страдающему деменцией, спланировать, как достичь его целей, и поддержит его в этом. Несколько исследований показали, что это может помочь сохранить независимость.
Испытание продемонстрировало, что люди с деменцией могли лучше достигать своих целей в повседневных задачах, если они получали целенаправленную когнитивную реабилитационную терапию.
Команда людей с деменцией при поддержке Innovations in Dementia работала с исследователями над созданием руководства по самопомощи «Моя жизнь, мои цели», чтобы позволить другим людям, страдающим деменцией, ставить и достигать цели даже без психотерапевта.
Эллисон из Северной Ирландии 61 год, и в 2017 году у нее диагностировали деменцию. Эллисон была частью проектной группы, создавшей «Моя жизнь, мои цели».
Она сказала: «Деменция отнимает у вас так много всего. Я отказалась от диагноза, думая, что моя жизнь окончена. Вам вручают много листовок и информации, но это очень медицинское обоснование. Это очень пугающие вещи. Если я если бы мне дали Моя жизнь, мои цели, мне была бы дана надежда.
Эллисон поняла, что ей нужно изменить свой подход к приготовлению пищи, если она хочет продолжить свое увлечение.
Она сказала: «Я любила готовить, я любила выпечку. Единственный способ, которым я могу это делать сейчас, - это быть исключительно организованной и работать по рецепту. Я больше не могу вспоминать то, что делала всю свою жизнь, но это нормально, это означает, что я все еще могу это делать. Каждый раз, когда я что-то готовлю, я довольно часто забываю налить воду в кастрюлю. Так что это важная часть каждого шага, который я делаю - если есть вода, она должна быть в этом списке!
«Моя жизнь, мои цели - личное дело вас. Вам не нужно читать от корки до корки. Вы можете окунуться и перейти к тем разделам, которые вам нужны.
«Цели, которые важны для меня, могут не совпадать с целями, которые вы бы выбрали. Никто другой не говорит, чего я должен достичь или какие цели я должен поставить.
«Этот буклет может помочь вам понять, что вы уже выполнили некоторые из этих шагов. Люди, которые еще не сделали их, могут получить инструкции о том, как начать процесс.
«Может быть, начать с чего-то действительно простого, чего-то, что, как вы знаете, можно легко достичь, и посмотрите, как эти шаги помогут вам сделать это лучше. Это будет хорошим руководством и хорошей подсказкой для людей, чтобы действительно начать».