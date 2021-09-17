Эффекты вакцины COVID со временем ослабевают, но по-прежнему предотвращают смерть и тяжелые заболевания

Несколько стран, включая Великобританию, теперь предлагают третьи прививки от COVID-19 на фоне сообщений о том, что вакцины со временем оказываются менее эффективными. Но действительно ли этим странам нужно проводить широкомасштабные кампании по стимулированию сбыта? Вот что до сих пор говорят нам исследования о том, как действуют вакцины.
Одно исследование предполагает, что после четырех месяцев приема второй дозы вакцина Pfizer / BioNTech менее эффективна в предотвращении инфекции (классифицируется как положительный тест ПЦР), а защита снижается с 96% до 84% . Однако это исследование является препринтом, а это означает, что его результаты еще не были официально рассмотрены другими учеными, пишет medicalxpress.com.
Аналогичным образом, реальные данные из Израиля показывают, что люди старше 60 лет, получившие вторую дозу вакцины Pfizer в марте 2021 года, были в 1,6 раза лучше защищены от инфекции, чем те, кто получил вторую дозу двумя месяцами ранее. Однако данные по другим возрастным группам были менее четкими. Это исследование еще не прошло экспертную оценку.
Данные для вакцины Moderna показывают, что функциональные антитела (те, которые способны препятствовать проникновению вирусов в клетки) сохраняются у большинства людей в течение шести месяцев после вакцинации . Однако наблюдалось постепенное снижение эффективности против бета-варианта вируса, и исследование не оценивало вакцину против преобладающего в настоящее время дельта-варианта.
В отдельном препринте была рассмотрена эффективность вакцины против дельта, и было обнаружено, что вакцины Oxford / AstraZeneca и Pfizer менее эффективны в предотвращении инфекции при столкновении с этим вариантом. О подобных результатах сообщили Центры США по контролю и профилактике заболеваний.
Хотя все эти исследования могут показаться тревожными, большинство из них еще не получили официального обзора, поэтому к их результатам следует относиться с осторожностью. Они также измеряют разные вещи. Некоторые смотрят на количество положительных результатов ПЦР, а не на симптомы или заболевание. Другие рассматривают уровни антител или реакцию на разные варианты. На самом деле, нам нужно учитывать, каковы наиболее важные цели вакцинации при оценке эффективности.
Вакцины по-прежнему защищают
Идеальная вакцина полностью предотвратит заражение и, таким образом, не позволит людям заразиться и распространить вирус. Однако ранее во время пандемии появлялись сообщения о повторном заражении людей COVID-19, а также об уменьшении количества антител, и считается, что высокий уровень антител важен для предотвращения возникновения инфекции. Некоторое время подозревали, что создание вакцины, полностью блокирующей инфекцию, невозможно.
Действительно, антитела - лишь один из индикаторов эффективного иммунного ответа. Нам также нужны Т-лимфоциты, которые убивают вирус, и иммунная память, чтобы мы могли быстро производить большое количество этих Т-киллеров и В-клеток, продуцирующих антитела. Здесь новости гораздо более позитивные. Исследования показали, что и Т-киллеры, и иммунная память хорошо сохраняются.
Это может означать, что у некоторых людей может не хватить антител для полного предотвращения инфекции, но они все еще могут бороться с инфекцией и не дать ей распространиться. Если бы это было так, можно было бы ожидать, что вакцины уменьшат воздействие или тяжесть заболевания. И здесь мы видим хорошие новости.
Отчеты в Великобритании и США показывают, что меньше вакцинированных людей нуждаются в госпитализации или у которых развиваются тяжелые симптомы дельта-варианта. Например, было показано , что у полностью вакцинированных людей в США в пять раз меньше шансов заразиться COVID-19 и в десять раз меньше шансов попасть в больницу или умереть от него.
Точно так же упомянутое выше израильское исследование показало, что у людей в возрасте 40–59 лет через четыре месяца после вакцинации вакцины были на 98% эффективны в предотвращении госпитализации людей с COVID-19. Через шесть месяцев уровень защиты оставался высоким - 94%.
Однако для людей старше 60 лет данные показывают большее снижение работоспособности, а защита от госпитализации снижается через четыре месяца (91%) и шесть месяцев (86%). Это различие может быть связано с тем, что пожилые люди менее способны формировать хороший иммунный ответ после вакцинации, а также с проблемой дельта-варианта.
Однако ясно то, что вакцины очень эффективны для защиты от тяжелых заболеваний по сравнению с вакцинами, которые не были вакцинированы. И это, действительно, самая важная цель вакцинации - предотвратить опасные заболевания и смерть людей.
Включение бустеров
Несмотря на то, что защита от тяжелых заболеваний остается высокой через много месяцев после вакцинации, ряд правительств решили запустить программы ревакцинации. Достаточно ли третьих доз, вводимых правительством Великобритании и других стран, для обеспечения долгосрочного и даже более надежного защитного иммунитета наиболее уязвимых? По правде говоря, мы еще не знаем.
Мы должны помнить, что вакцинация - это лишь один из способов защитить себя от инфекции , и что, возможно, другие меры, такие как ношение маски и вентиляция, все равно потребуются, если мы не сможем обеспечить достаточную защиту. Более того, помимо стимулов, британское правительство также обрисовало в общих чертах планы по возвращению домашнего труда и ношения масок зимой, если вирус угрожает выйти из-под контроля.
Другой вопрос, который мы должны задать себе, заключается в том, действительно ли мы должны стремиться помочь другим уязвимым людям по всему миру. Было подсчитано, что в самых богатых странах уже более чем достаточно вакцин , даже если используются бустеры и вакцинируются дети.
Самая важная цель вакцинации - защита от тяжелых заболеваний и смерти, однако многие страны не дали даже 2% своего населения первую дозу вакцины, что позволило вирусу процветать, что привело к огромным потерям для жизни. Действительно, можем ли мы смотреть в другую сторону?