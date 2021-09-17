Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Эффекты вакцины COVID со временем ослабевают, но по-прежнему предотвращают смерть и тяжелые заболевания

5:00:029/17/2021,Шина КруикшанкФото: pexels.com
0

Самая важная цель вакцинации - защита от тяжелых заболеваний и смерти.

Мы должны помнить, что вакцинация - это лишь один из способов защитить себя от инфекции , и что, возможно, другие меры, такие как ношение маски
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Штамм Дельта рушит эффективность вакцины против коронавируса: что нового узнали ученые

Штамм Дельта рушит эффективность вакцины против коронавируса: что нового узнали ученыеЧем опасна вакцинация "Спутник V": Шокирующее признание доктора биологических наук РоссииЕщё 574 новости

Несколько стран, включая Великобританию, теперь предлагают третьи прививки от COVID-19 на фоне сообщений о том, что вакцины со временем оказываются менее эффективными. Но действительно ли этим странам нужно проводить широкомасштабные кампании по стимулированию сбыта? Вот что до сих пор говорят нам исследования о том, как действуют вакцины.

Одно исследование предполагает, что после четырех месяцев приема второй дозы вакцина Pfizer / BioNTech менее эффективна в предотвращении инфекции (классифицируется как положительный тест ПЦР), а защита снижается с 96% до 84% . Однако это исследование является препринтом, а это означает, что его результаты еще не были официально рассмотрены другими учеными, пишет medicalxpress.com.

Аналогичным образом, реальные данные из Израиля показывают, что люди старше 60 лет, получившие вторую дозу вакцины Pfizer в марте 2021 года, были в 1,6 раза лучше защищены от инфекции, чем те, кто получил вторую дозу двумя месяцами ранее. Однако данные по другим возрастным группам были менее четкими. Это исследование еще не прошло экспертную оценку.

Данные для вакцины Moderna показывают, что функциональные антитела (те, которые способны препятствовать проникновению вирусов в клетки) сохраняются у большинства людей в течение шести месяцев после вакцинации . Однако наблюдалось постепенное снижение эффективности против бета-варианта вируса, и исследование не оценивало вакцину против преобладающего в настоящее время дельта-варианта.

В отдельном препринте была рассмотрена эффективность вакцины против дельта, и было обнаружено, что вакцины Oxford / AstraZeneca и Pfizer менее эффективны в предотвращении инфекции при столкновении с этим вариантом. О подобных результатах сообщили Центры США по контролю и профилактике заболеваний.

Хотя все эти исследования могут показаться тревожными, большинство из них еще не получили официального обзора, поэтому к их результатам следует относиться с осторожностью. Они также измеряют разные вещи. Некоторые смотрят на количество положительных результатов ПЦР, а не на симптомы или заболевание. Другие рассматривают уровни антител или реакцию на разные варианты. На самом деле, нам нужно учитывать, каковы наиболее важные цели вакцинации при оценке эффективности.
 Вакцины по-прежнему защищают

Идеальная вакцина полностью предотвратит заражение и, таким образом, не позволит людям заразиться и распространить вирус. Однако ранее во время пандемии появлялись сообщения о повторном заражении людей COVID-19, а также об уменьшении количества антител, и считается, что высокий уровень антител важен для предотвращения возникновения инфекции. Некоторое время подозревали, что создание вакцины, полностью блокирующей инфекцию, невозможно.

Действительно, антитела - лишь один из индикаторов эффективного иммунного ответа. Нам также нужны Т-лимфоциты, которые убивают вирус, и иммунная память, чтобы мы могли быстро производить большое количество этих Т-киллеров и В-клеток, продуцирующих антитела. Здесь новости гораздо более позитивные. Исследования показали, что и Т-киллеры, и иммунная память хорошо сохраняются.

Это может означать, что у некоторых людей может не хватить антител для полного предотвращения инфекции, но они все еще могут бороться с инфекцией и не дать ей распространиться. Если бы это было так, можно было бы ожидать, что вакцины уменьшат воздействие или тяжесть заболевания. И здесь мы видим хорошие новости.

Отчеты в Великобритании и США показывают, что меньше вакцинированных людей нуждаются в госпитализации или у которых развиваются тяжелые симптомы дельта-варианта. Например, было показано , что у полностью вакцинированных людей в США в пять раз меньше шансов заразиться COVID-19 и в десять раз меньше шансов попасть в больницу или умереть от него.

Точно так же упомянутое выше израильское исследование показало, что у людей в возрасте 40–59 лет через четыре месяца после вакцинации вакцины были на 98% эффективны в предотвращении госпитализации людей с COVID-19. Через шесть месяцев уровень защиты оставался высоким - 94%.

Однако для людей старше 60 лет данные показывают большее снижение работоспособности, а защита от госпитализации снижается через четыре месяца (91%) и шесть месяцев (86%). Это различие может быть связано с тем, что пожилые люди менее способны формировать хороший иммунный ответ после вакцинации, а также с проблемой дельта-варианта.

Однако ясно то, что вакцины очень эффективны для защиты от тяжелых заболеваний по сравнению с вакцинами, которые не были вакцинированы. И это, действительно, самая важная цель вакцинации - предотвратить опасные заболевания и смерть людей.

Включение бустеров

Несмотря на то, что защита от тяжелых заболеваний остается высокой через много месяцев после вакцинации, ряд правительств решили запустить программы ревакцинации. Достаточно ли третьих доз, вводимых правительством Великобритании и других стран, для обеспечения долгосрочного и даже более надежного защитного иммунитета наиболее уязвимых? По правде говоря, мы еще не знаем.

Мы должны помнить, что вакцинация - это лишь один из способов защитить себя от инфекции , и что, возможно, другие меры, такие как ношение маски и вентиляция, все равно потребуются, если мы не сможем обеспечить достаточную защиту. Более того, помимо стимулов, британское правительство также обрисовало в общих чертах планы по возвращению домашнего труда и ношения масок зимой, если вирус угрожает выйти из-под контроля.

Другой вопрос, который мы должны задать себе, заключается в том, действительно ли мы должны стремиться помочь другим уязвимым людям по всему миру. Было подсчитано, что в самых богатых странах уже более чем достаточно вакцин , даже если используются бустеры и вакцинируются дети.

Самая важная цель вакцинации - защита от тяжелых заболеваний и смерти, однако многие страны не дали даже 2% своего населения первую дозу вакцины, что позволило вирусу процветать, что привело к огромным потерям для жизни. Действительно, можем ли мы смотреть в другую сторону?

Лучшая диета для ленивых! -27 килограммов за 4 недели
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какая у вас профилактика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Живот стухнет за неделю! Минус 2 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей

Последние новости

Исследователи раскрыли клеточный путь развития рака: открытие ошеломило ученых - препарат ридафоролимус убивает раковые клетки
4:00:59 9/17/2021
Исследователи раскрыли клеточный путь развития рака: открытие ошеломило ученых - препарат ридафоролимус убивает раковые клетки
Почему все больше и больше женщин отказываются рожать детей: названы основные причины этому
3:00:29 9/17/2021
Почему все больше и больше женщин отказываются рожать детей: названы основные причины этому
Практическое руководство по самопомощи для людей с деменцией: моя жизнь, мои цели
2:00:19 9/17/2021
Практическое руководство по самопомощи для людей с деменцией: моя жизнь, мои цели
Штамм Дельта рушит эффективность вакцины против коронавируса: что нового узнали ученые
1:00:58 9/17/2021
Штамм Дельта рушит эффективность вакцины против коронавируса: что нового узнали ученые
Новые доказательства тому, что витамин D спасает от тяжелого ковида и смерти от коронавируса
12:30:08 9/17/2021
Новые доказательства тому, что витамин D спасает от тяжелого ковида и смерти от коронавируса
МИД России пригрозил санкциями бизнесу США из-за вмешательства в выборы
11:02:48 9/16/2021
МИД России пригрозил санкциями бизнесу США из-за вмешательства в выборы
NY1 мчится к земле с огромной скоростью: насколько опасен астероид? Прогнозы ученых
11:00:45 9/16/2021
NY1 мчится к земле с огромной скоростью: насколько опасен астероид? Прогнозы ученых
Диагноз ребенка шокировал врачей: Такого они не встречали 17 лет и чудом спасли от смерти
10:13:22 9/16/2021
Диагноз ребенка шокировал врачей: Такого они не встречали 17 лет и чудом спасли от смерти
Что каждый должен успеть сделать в первое полнолуние осени 21 сентября 2021 года: луна в знаке Овна
10:00:22 9/16/2021
Что каждый должен успеть сделать в первое полнолуние осени 21 сентября 2021 года: луна в знаке Овна
БердскНа дистант уходят 17 сентября школы Бердска: Учебные заведения отдали под выборы
9:52:22 9/16/2021
На дистант уходят 17 сентября школы Бердска: Учебные заведения отдали под выборы