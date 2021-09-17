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Локомотив- Марсель 1:1

8:48:439/17/2021Фото: Pixabay
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На 58-й минуте Наир Тикнизян нарушил правила в своей штрафной и получил желтую карточку, которая оказалась для него второй.

Матч закончился ничьей

16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве встретились 2 команды: «Локомотив» (Россия) — «Марсель» (Франция). Матч закончился со счетом 1:1.

Отметим, что на 58-й минуте Наир Тикнизян нарушил правила в своей штрафной и получил желтую карточку, которая оказалась для него второй. Поэтому пенальти реализовал Дженгиз Юндер.

А Фаустино Анджорин на 89-й минуте ударом из-за пределов штрафной сравнял результат.

На данный момент, обе команды имеют по одному очку после первого тура. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» примет «Галатасарай».

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