Локомотив- Марсель 1:1

16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве встретились 2 команды: «Локомотив» (Россия) — «Марсель» (Франция). Матч закончился со счетом 1:1.
Отметим, что на 58-й минуте Наир Тикнизян нарушил правила в своей штрафной и получил желтую карточку, которая оказалась для него второй. Поэтому пенальти реализовал Дженгиз Юндер.
А Фаустино Анджорин на 89-й минуте ударом из-за пределов штрафной сравнял результат.
На данный момент, обе команды имеют по одному очку после первого тура. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» примет «Галатасарай».