"Почему он не всплывает?": В Бердске и Бурмистрово пять месяцев не могут найти пропавшего егеря Сергея Чумака

Жители села Бурмистрово обеспокоены отсутствием поисков пропавшего Сергея Чумака.
Напомним, что Сергей пропал после сплава со своими товарищами на реке Мильтюш 15 апреля 2021 года. Мужчины плыли в Бурмистрово на алюминиевой лодке, но в результате сильного течения она перевернулась. Односельчанам чудом удалось выжить, однако 58-летнего Сергея Петровича унесла сильная река. Когда-то Чумак работал егерем Бердского охотообщества, а также лесником бердского лесхоза. При пропаже мужчины, в Бурмистрово выезжали бердские спасатели. Они тщательно обследовали дно реки Мильтюш, но тела так и не нашли. Родственники Чумака и неравнодушные жители села пытались самостоятельно произвести поиски, но и это результатов не дало.
Сейчас односельчане возмущены тем, что поиски спецслужбы повторно не проводят, ведь за время пропажи Сергея, многое могло измениться. Тело давно могло, что называется "всплыть".
- Никто не ищет. Сергей считается также пропавшим. Самое интересное то, почему он всё ещё не всплывает? - произнесла жительница Бурмистрово Полина (имя изменено - прим. ред.).
Отметим, что ранее супруга Сергея Чумака заявляла, что желала бы найти мужа с помощью вертолетов. Разрешения на осуществление "таких поисков" ей ни полиция Искитима, ни кто-либо еще не предоставляет.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за осуществлением поисков Сергея Чумака. Об осуществлении каких-либо поисковых мероприятий или причинах в их отказе будет сообщено дополнительно.