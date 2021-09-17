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В Махачкале 16 детей увезли в больницы с сильным отравлением из школы. Подробности ЧП

9:01:319/17/2021Фото: Pixabay
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Трое из них в реанимации.

Дети отравились из-за "игр" старшеклассников

16 сентября стало известно о сильном отравлении неизвестным веществом в школе Махачкалы. 16 детей увезли в больницы, трое из них в реанимации. Об этом сообщили в региональном Минобрнауки.

По данным ведомства, дети были доставлены в больницу после «веселых забав» старшеклассников, которые распылили едкое вещество в школе. Всего пострадали 24 ребенка.

Как сообщает РИА Новости, из школы эвакуировали всех детей, уроки второй смены отменили. Позже в администрации города рассказали, что после отравления госпитализированы 19 человек.

Напомним, ранее в Севастополе пятеро школьников в возрасте 11-12 лет отравились жевательным табаком и попали в больницу. Одному из мальчиков стало плохо — он почувствовал слабость и головокружение. Остальных несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение для профилактического осмотра.

Еще одно массовое отравление несовершеннолетних произошло в Нижнем Новгороде. С признаками пищевого недомогания и повышенной температурой в больницы обратились 24 человека.

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