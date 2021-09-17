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Работа в Бердске: Подсобного рабочего на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания

9:40:509/17/2021Фото: pixabay.com
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Разброс заработной платы варьируется от 15 990 рублей.

работа вакансия
Предлагается работа

Центр занятости населения обнародовал новый список вакансий для жителей Бердска сегодня, 17 сентября. Всего в списке 76 вакансий. Разброс заработной платы варьируется от 15 990 рублей. Ежемесячная оплата труда зависит от навыков и профессионализма соискателя. Например, подсобный рабочий может зарабатывать в месяц до 50 000 рублей.

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