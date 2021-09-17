Сильный ритуал на рождение ребенка в день Рода и Рожениц 21 сентября 2021 года

Массовое крещение славян на рубеже второго тысячелетия не смогло изжить поклонение силам природы. У наших предков их олицетворяли в божеств и духов. Церковные праздники впитали в себя народные. Осеннее торжество в честь Рода и Рожаниц совместилось с днём рождения Богоматери. Единой датой праздника по новому стилю считается 21 сентября. В 2021-м это вторник накануне равноденствия.
Славяне, населявшие территорию современной России, считали Рода покровителем семьи и связи между поколениями. Его посланницы – три богини, называемые Рожаницами. Они олицетворяют три периода в жизни женщины: Лёля – девичество, Лада – материнство и Макошь – старчество.
О праздновании
День Рода считался женским праздником, ведь именно славянки были способны продолжить род, зачав, выносив и отправив на свет новую жизнь. Все мужчины в этот день брали на себя работу по дому, оставив женщин праздновать.
Начиная с утра, славянки ходили в гости к беременным, а с собой брали свежую выпечку для угощения. Будущие матери же готовили особую кашу, куда добавляли по горсти самых разных круп нового урожая, а заправляли её мёдом и орехами.
К вечеру всё село собиралось на пир под открытым небом или навесом, если шёл дождь. Там накрывали столы, каждый приносил к трапезе то, что мог. На почётные места сажали самых старших женщин, возле них ставили каравай свежего хлеба. Пирожки с начинкой доставались девушкам, которые только готовились к материнству. Бездетные женщины старались угодить беременным на празднике, чтобы те «благословили» их приплодом.
В сумерках зажигали костры и устраивали пляски и хороводы – последние уличные в сезоне.
Проведение ритуала
У бездетных славянок были распространены ритуалы, которые призывали Рожаниц на помощь в зачатии. В них использовалась связь, заложенная между природой, божеством и женщиной.
Праздничным утром нужно выпечь пирожки, среди них один будет ритуальным. Приготовление теста и начинку можно выбрать по своему усмотрению. Во время формирования пирожка нужно произнести: «Тесто ждёт начинки, а нутро – зачинки. Лёля-девица, помоги не ошибиться».
Далее, в пирожок кладут не только содержимое, но и тонкую полоску теста, на которой завязывают один узелок, если хочется зачать девочку, два – если мальчика. В это время говорят: «Тесто я сплету вот-вот, пусть завяжется и плод. Лада-матерь, одари дитятей».
Когда заветный пирожок испёкся, его вынимают из духовки со словами: «Как готов-румян пирог, так я выношу свой срок. Мудрость, Макошь, мне подай, утоли души печаль».
Вечером пирожок кладут у изголовья кровати и пытаются зачать. После – съедают заветную выпечку, разделив пополам с мужем.