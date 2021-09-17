В Бердске заявили о новом числе зараженных коронавирусом

На 17 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 361 житель, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За последние сутки взято 163 теста на определение заразившихся. Выздоровели и выписались 2280 бердчан.
На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2429 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, для того, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию, которая активно проходит с января этого года.