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В Бердске заявили о новом числе зараженных коронавирусом

9:48:539/17/2021Фото: Pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2429 случаев коронавирусной инфекции.

Статистика коронавируса по Бердску
Сюжет: Третья волна коронавируса
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На 17 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 361 житель, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За последние сутки взято 163 теста на определение заразившихся. Выздоровели и выписались 2280 бердчан.

На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2429 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, для того, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию, которая активно проходит с января этого года.

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