Режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому из-за COVID-19

Кинорежиссер Андрей Звягинцев сейчас находится на лечении от коронавируса в Германии. Там в больнице из-за сильного поражения легких, его ввели в искусственную кому. Но как отмечает СМИ, мужчина идет на поправку и скоро вернется в сознание.
Источники The Bell подтвердили, что поражение легких господина Звягинцева составило 92%, он был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Такой аппарат используют при тяжелой дыхательной недостаточности, когда аппарат искусственной вентиляции легких уже не помогает. Вместе с тем, недавно господина Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения, врачи готовятся выводить его из искусственной комы. Отметим, что режиссер заболел вирусом еще в начале июля.
Андрею Звягинцеву 57 лет. Известность режиссеру пришла после фильмов: «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена».
Напомним, ранее «Курьер.Среда.Бердск» сообщал, что недавно из комы вывели певицу Максим. Первое интервью после болезни девушка дала в программе «Осторожно: Собчак», где рассказала о реальной ситуации в стране с коронавирусом со стороны пациента.