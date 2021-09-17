Какие есть побочные эффекты и угроза от вакцинации препаратами Pfizer и Modern, открыла секрет известный профессор

Для борьбы с коронавирусом в разных странах мира уже созданы несколько вакцин. На начало текущего года в мире
разрабатывали около 200 потенциальных препаратов, испытания на людях начались для 63 вакцин, в результате шесть из них уже применяются в разных странах для вакцинации населения, хотя третья стадия клинических испытаний еще не закончена.
Вакцина BioNTech/Pfizer
Эту вакцину разработала немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический концерн Pfizer. Она стала первой разрешенной к применению в ЕС в декабре 2020 года и первой вакциной, официально одобренной ВОЗ. Данный препарат показал эффективность на уровне 95 % во время исследования с участием около 43 000 человек. Pfizer, в отличие от российского Спутника, устроен иным способом. В нем не содержится аденовирус или какой-либо другой вирус — в вакцине содержится только копия гена того же шип-белка коронавируса. Когда он попадает на поверхность клетки, организм пытается его разрушить и параллельно вырабатывает антитела.
Вакцина Moderna
Вакцина разработана одноименной американской биотехнологической компанией. В декабре 2020 года этот препарат был разрешен к применению в США, месяцем позже его одобрили и в ЕС. Moderna, как и Pfizer-BioNTech, является РНК (мРНК)-вакциной, несущей часть генетического кода вируса. В таких условиях иммунная система человека сама производит антигены. Moderna показала эффективность на уровне 94 % в ходе исследования с участием более 30 000 человек.
Доктор биологических наук, профессор, спикер Академии врачей UniProf Елена Терешина рассказала о свойствах, побочных эффектах и угрозах от этих вакцин.
Эти вакцины идентичны и имеют лишь небольшие различия в составе. В их основе - цельная вирусная РНК, которая содержится в особом мешочке из липидов, окруженном полиэтиленгликолем. Этот состав в свое время разрабатывался для липосом (это особые шарики, внутрь которых помещают лекарство с целью снижения его токсичности). Липосомы, попадая в кровь, захватываются резидентными макрофагами печени. Из этих макрофагов высвобождается цельная РНК, и она может реплицироваться в них же. Чтобы с точностью сказать, к чему это может привести, нужны дополнительные исследования.
На данный момент основными побочными реакциями в случае с вакцинами Pfizer, Moderna являются миокардиты и перикардиты, - поделилась эксперт в разговоре с редакцией "Курьер. Среда. Бердск" 17 сентября.
Напомним, весной 2021 года стало известно, что у некоторых американце в после вакцинации препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna выявили миокардит – воспалительное заболевание сердечной мышцы и перикардит — заболевание системы кровообращения. Осложнения этой болезни могут приводить к сердечной недостаточности или внезапной остановке сердца. Однако побочные эффекты встречаются очень редко — на каждый миллион вакцинаций приходится 4-6 случаев. Похожие показатели, по словам исследователей, характерны для многих других вакцин, в том числе от оспы, гриппа и гепатита B. Изучение этих редких побочный эффектов показало, что чаще всего они появляются у людей до 30 лет. Стоит отметить, что они практически не приводили к серьезным последствиям и быстро проходили без видимых последствий.