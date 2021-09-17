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В Бердске народ сам должен выбирать мэра: Кому выгодно иметь "сити-менеджера" и почему так важна демократия, объяснил политолог Алексей Мазур

6:51:059/17/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Резолюцию бердского схода с возвратом прямых выборов мэра города поддержало большинство депутатов и представителей партии. Из-за чего так решили и почему молчали раньше?

Евгений Шестернин - избранный депутатами мэр Бердска

Все больше и больше бердчан заговорили об избрании мэра народом. Во многом обсуждение связано с выборами депутатов в Госдуму, а также выборами местных избранников. Обсуждение возврата прямых выборов мэра Бердска велось и на городском сходе 9 сентября, который организовала депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, а также бердский депутат Елена Белова. В одном из пунктов резолюции "черным по белому" написано об инициативе возврата прямых выборов мэра города. Как стало известно, многие представители партий, являющиеся кандидатами в депутаты Бердска, ее поддержали. "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, почему депутаты "за" избрание мэра народом и можно ли рассчитывать на то, что прямые выборы главы муниципалитета все-таки будут возвращены.

Мнения депутатов горсовета Бердска

1. Николай Бауэр

Николай Николаевич отметил, что народ вправе выбирать того, кого считает достойным. Ситуация с волнением бердчан о невозможности избирать мэра самостоятельно может свидетельствовать о недоверии людей к своим депутатам, ведь, как всем помнится, действующий глава города Евгений Шестернин был избран именно депутатами. Однако, как заметил Бауэр, за время его деятельности, избиратели с данным предложением к нему не обращались.

2. Елена Бороздина

Елена Викторовна заверила редакцию, что партия ЛДПР резолюцию бердского схода поддержала. Депутат отметила, что она наряду со своими коллегами является проводником между органами власти и избирателями.

- Ко мне много людей обращались по поводу прямых выборов. Почему бы не поднять этот вопрос? - произнесла Бороздина.

3. Дмитрий Кудинов

Депутат подчеркнул, что жители при выборе мэра должны выбирать кого-то "своего" и из бердчан, словно, как говорили на Руси раньше, "старшего по деревне".

- Было бы неплохо, если бы жители сами отвечали за того, кого поставят. Так мэры будет увереннее и ответственное, так как люди их сами выбрали и доверились. Нас же тоже выбрал народ, и мы обязаны, - сказал Кудинов.

Мнение одного из организаторов бердского схода Беловой

Елена Белова пояснила в связи с чем в тексте резолюции был указан возврат прямых выборов мэра Бердска. К Беловой, как к действующему депутату горсовета, неоднократно обращались многие избиратели за возможность самостоятельно голосовать за представителя власти.

- Доверия у людей так будет больше. Они же его выбирают и за него голосуют. Они с него и спрашивают. Мэр подотчетен тем, кто его избирает, а это, собственно, будет население. Я за прямые выборы мэра,- высказалась Елена Викторовна.

Мнение политического обозревателя

По словам политического обозревателя сайта "Тайга. инфо" Алексея Мазура, прямые выборы главы представляют собой единственный способ заботиться мэру о своих избирателях.

- Как показывает практика, если мэра назначают, то единственное, что его заботит — мнение начальства о нем. Нет никаких данных о том, что назначение мэра привело к улучшению ситуации тех населенных пунктов, где они были определены. Качественно ничего не поменялось. Недостатки те же самые. Исчезла зависимость мэра от настроения и мнения горожан. Они ему стали безразличны,- отметил Алексей Мазур.

Исходя из слов политического обозревателя, становится понятно, что отсутствие, как таковых, "прямых выборов" градоначальника приводит к застою управления. С другой стороны, как сказал Мазур, люди утрачивают способность выбирать.

- Люди не учатся демократии. Вот говорили, что люди плохо выбирают, но нужна практика, чтобы они научились выбирать. Для любого дела нужен некоторый навык,- подчеркнул Алексей.

Сравнение Натальи Пинус о ныне действующих мэров с простыми "сити-менеджерами", Мазур прокомментировал так:

- По закону должен именоваться "мэром". По сути, конечно же, это "сити-менеджер". Вопрос не в названии, а в существе. У нас многие слова используются не по назначению. Главное в этом вопросе, то, что делает мэр и как его выбирают,- изрек политический обозреватель 17 сентября.

По мнению Мазура, когда главу назначают, то такое назначение выдвиженцам удобно и представители власти не спешат от него отказываться. Вероятность избрания мэра людьми и возврат прямых выборов возможен, но это зависит только от бердчан.

- Если люди не говорят, что им нужны выборы мэра, то они никогда ничего и не получат. Если жители будут требовать со своих депутатов, чтобы они вернули прямые выборы мэра, то этим вопросом будут заниматься. Я сидел на созыве депутатов Бердска и не слышал ни одного заявления горсовета о том, чтобы вернули выборы главы. Довольно интересно, что сейчас многие депутаты Бердска ведут кампанию под лозунгом "Голосуйте за своих", но когда назначили в Бердске мэра, который приехал из Новосибирска, то что-то они молчали,- сказал Алексей Мазур.

Законопроект в госдуму

Отметим, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о возврате прямых выборов мэров российских городов, однако будет ли это реализовано - покажет время.

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Народ должен выбирать мэра или нет?

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