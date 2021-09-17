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В Новосибирске вынесли приговор Якову Зайцеву: Пьяный сибиряк насмерть сбил пешехода

3:26:559/17/2021Фото: Pixabay
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Пострадавший скончался на месте ДТП.

Приговор не вступил в силу

17 сентября стало известно о признании Якова Зайцева виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает Советский районный суд Новосибирска.

Установлено, что 4 июня 2021 года Зайцев управлял автомобилем «Toyota Rav4» в состоянии алкогольного опьянения. Он следовал по проезжей части дороги от ул. Плотинная к ул. Новоморская в г. Новосибирске. Нарушая правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки «АЗ» под управлением потерпевшего.

В результате ДТП умер водитель «АЗ», у которого остались супруга и четверо несовершеннолетних детей.

Отметим, что суд приговорил Зайцева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением водительских прав на срок 2 года 6 месяцев. Иск потерпевшей удовлетворен судом частично в размере 1 млн. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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