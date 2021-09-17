Точный лунный календарь дачных работ на выходных 18 и 19 сентября: как подготовить огород к зиме?

Середина сентября балует последними теплыми деньками, навевающими воспоминания об ушедшем лете. В это время хочется как можно больше проводить времени днем на свежем воздухе, запасая организм витамином «D». Но больше всего повезло в этом плане владельцам дачных участков, которые любят землю, и хотят уделить ей внимание перед наступлением зимы. Такая возможность выпадает на грядущие выходные – 18 и 19 сентября.
Если придерживаться определенных правил в выходные дни, то можно подготовить землю на будущий год с максимальной эффективностью. Например, обратиться к лунному календарю. Так, в субботу – 18 сентября Луна будет располагаться в знаке зодиака «Водолей». Этот день как раз подходит для того, чтобы отложить визиты по различным инстанциям и отправиться на дачу. 18 сентября нельзя сеять и пересаживать растения – они будут плохими. Но можно экспериментировать с выведением новых сортов. Хорошо будет убраться на участке, подрезать растения, обработать сад и огород от вредителей. В этот день нужно убирать урожай и делать заготовки. Также, нельзя поливать и делать подкормку.
А вот 19 сентября Луна уже перейдет в знак зодиака «Рыбы». Сегодня как-раз-таки можно сажать растения. Они дадут очень хорошие, крепкие и обильные плоды. Можно попытаться прививать и подкармливать растения. Нельзя в этот день обрабатывать землю от паразитов или подрезать растения. Будьте осторожны в работе с землей. При обильном поливе или подкормке есть высокая вероятность появления грибков и гнили, спустя некоторое время.