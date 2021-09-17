Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года

К счастью или сожалению миром управляют не люди, а деньги и материальные блага. У кого есть деньги – у того есть власть! Многие на это скажут, что главное не «бумажки», а то, что в душе, но, тем не менее, большинство гонится не просто за достатком, а целыми богатствами. Кто-то для этого упорно работает и движется вверх по карьерной лестнице, а кто-то ищет дополнительные источники дохода. Легких денег не бывает? Еще как бывают! Если знать секреты их привлечения в жизнь.
19 ноября 2021 года грядет частичное лунное затмение. Известно, что фазы Луны способны влиять на стечение обстоятельств, когда доходы преумножаются или, наоборот, могут произойти непредвиденные расходы. В этот день Луна будет растущей. Это значит, что можно использовать энергию небесного светила себе во благо. Но в этот четверг на Землю будет оказывать влияние не только Луна, но Юпитер, которая считается планетой всех трудящихся. Считается, что она способна повлиять на отношения с вышестоящими лицами в положительную сторону, обостряет интуицию и помогает успешному выполнению дел.
Поэтому чтобы преумножить денежные средства до конца текущего года, выполните этот нехитрый ритуал. Возьмите самый обычный кошелек, которым пользуетесь в повседневности и выньте из него абсолютно все, чтобы он полностью остался пустым. Далее, положите его раскрытым на подоконник так, чтобы он по траектории указывал на небо. Оставьте кошелек на сутки и не трогайте его. В этот момент вся плохая энергия, препятствующая увеличению дохода, будет покидать вас и ваш дом. На следующий день постарайтесь набить кошелек круглыми монетами. Это усилит действие проведенного ритуала.