В Новосибирске кондуктор высадил школьницу автобуса из-за пяти рублей

В Дзержинске школьницу высадили из автобуса из-за пяти рублей, сообщает Телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».
Школьница потеряла 5-рублевую монету, позвонила маме и попросила встретить ее на остановке с деньгами, чтобы оплатить проезд. Однако кондуктор была непреклонна не пошла ребенку на встречу. Не став слушать оправдания, она высадила девочку из автобуса.
Видео конфликта разошлось в соцсетях. В комментариях в местных пабликах пользователи пишут, что эта кондуктор часто устраивает скандалы и не понимают, почему пассажиры автобуса не могли просто помочь ребенку найти эти пять рублей. Проводится проверка.