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В Новосибирске кондуктор высадил школьницу автобуса из-за пяти рублей

4:09:039/17/2021Фото: ТК "Инцидент Новосибирска"
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Видео конфликта разошлось в соцсетях. В комментариях в местных пабликах пользователи пишут, что эта кондуктор часто устраивает скандалы и не понимают, почему пассажиры автобуса не могли просто помочь ребенку найти эти пять рублей. Проводится проверка.

Кондуктор была непреклонна

В Дзержинске школьницу высадили из автобуса из-за пяти рублей, сообщает Телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

Школьница потеряла 5-рублевую монету, позвонила маме и попросила встретить ее на остановке с деньгами, чтобы оплатить проезд. Однако кондуктор была непреклонна не пошла ребенку на встречу. Не став слушать оправдания, она высадила девочку из автобуса.

Комментаторы возмущены произошедшим

Видео конфликта разошлось в соцсетях. В комментариях в местных пабликах пользователи пишут, что эта кондуктор часто устраивает скандалы и не понимают, почему пассажиры автобуса не могли просто помочь ребенку найти эти пять рублей. Проводится проверка.

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