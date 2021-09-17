Еще одну зарезанную россиянку нашли на тропинке в лесу

17 сентября региональный следственный комитет сообщил СМИ о том, что недалеко от Петропавловска-Камчатского в лесу было обнаружено тело 43-летней женщины. Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве, который дал признательные показания.
Как выяснилось, убийцей оказался 40-летний неоднократно судимый мужчина, прибывший в краевую столицу из Вилючинска. Он познакомился с потерпевшей и проживал у неё некоторое время. Между ними начали возникать ссоры, и мужчина решился на убийство своей сожительницы. Он вывез её в лес, где нанёс 27 ударов кухонным ножом в область тела и шеи.
Как рассказало ведомство, правоохранительные органы нашли рецидивиста в квартире убитой в состоянии алкогольного опьянения. На месте были изъяты кухонный нож и вещи подозреваемого в убийстве со следами крови.