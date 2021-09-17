Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Еще одну зарезанную россиянку нашли на тропинке в лесу

4:15:159/17/2021Фото: Pixabay
0

Женщина скончалась от 27 ножевых ранений.

Тело женщины было найдено в лесу

17 сентября региональный следственный комитет сообщил СМИ о том, что недалеко от Петропавловска-Камчатского в лесу было обнаружено тело 43-летней женщины. Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве, который дал признательные показания.

Как выяснилось, убийцей оказался 40-летний неоднократно судимый мужчина, прибывший в краевую столицу из Вилючинска. Он познакомился с потерпевшей и проживал у неё некоторое время. Между ними начали возникать ссоры, и мужчина решился на убийство своей сожительницы. Он вывез её в лес, где нанёс 27 ударов кухонным ножом в область тела и шеи.

Как рассказало ведомство, правоохранительные органы нашли рецидивиста в квартире убитой в состоянии алкогольного опьянения. На месте были изъяты кухонный нож и вещи подозреваемого в убийстве со следами крови.

Как измениться за месяц до неузнаваемости? Лучший рецепт избавиться от лишнего веса!
18 редких психических расстройств, когда-либо диагностированных
10 лучших фильмов с Жан-Полем Бельмондо
На работе, как на курорте или советские знаменитости и море
Звезды, которые запустили себя до ручки: 30 фото до и после
30 фото знаменитостей без макияжа
За секунду до катастрофы: 50 фото
50 самых узнаваемых предметов времен СССР
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Этот признак является главным признаком алкоголизма
Сильно исхудавший внук Пугачевой напугал россиян
Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
news-z.info
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
убийствозадержаниекамчаткасуд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Смогли бы вы впустить к себе в дом незнакомого человека?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат

Последние новости

В Новосибирске кондуктор высадил школьницу автобуса из-за пяти рублей
4:09:03 9/17/2021
В Новосибирске кондуктор высадил школьницу автобуса из-за пяти рублей
Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 18 сентября в день Убиения благоверного князя Глеба: что говорит церковь?
4:00:44 9/17/2021
Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 18 сентября в день Убиения благоверного князя Глеба: что говорит церковь?
В Новосибирске вынесли приговор Якову Зайцеву: Пьяный сибиряк насмерть сбил пешехода
3:26:55 9/17/2021
В Новосибирске вынесли приговор Якову Зайцеву: Пьяный сибиряк насмерть сбил пешехода
18 сентября – день убиения благоверного князя Глеба: Что строго запрещено делать в памятную дату
3:00:37 9/17/2021
18 сентября – день убиения благоверного князя Глеба: Что строго запрещено делать в памятную дату
Режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому из-за COVID-19
3:00:02 9/17/2021
Режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому из-за COVID-19
БердскВ Бердске заявили о новом числе зараженных коронавирусом
2:48:53 9/17/2021
В Бердске заявили о новом числе зараженных коронавирусом
БердскРабота в Бердске: Подсобного рабочего на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания
2:40:50 9/17/2021
Работа в Бердске: Подсобного рабочего на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания
Сильный ритуал на рождение ребенка в день Рода и Рожениц 21 сентября 2021 года
2:21:34 9/17/2021
Сильный ритуал на рождение ребенка в день Рода и Рожениц 21 сентября 2021 года
В Махачкале 19 детей увезли в больницы с сильным отравлением из школы. Подробности ЧП
2:01:31 9/17/2021
В Махачкале 19 детей увезли в больницы с сильным отравлением из школы. Подробности ЧП
Что обязательно нужно сделать 18 сентября на Пророка Захария и праведную Елисавету, чтобы избавиться от грехов и болезней?
2:00:25 9/17/2021
Что обязательно нужно сделать 18 сентября на Пророка Захария и праведную Елисавету, чтобы избавиться от грехов и болезней?