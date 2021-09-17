В жилом доме Кемерово обрушился потолок в квартире. Подробности ЧП

В подъезде жилого дома в Кемерово 16 сентября произошло обрушение потолка. Инцидент произошел в Кировском районе в доме № 10 по ул. Каркасной. По словам местных жителей, в результате происшествия никто не пострадал. Стоит отметить, что в 2017 году у жильцов этого дома уже обваливался потолок и отходили стены.
Очевидец опубликовал в социальных сетях видео, на котором виден подъезд и фрагменты обрушившихся перекрытий потолка.
- Сегодня упал потолок на лестничную площадку. Это уже происходило. Нам его заменяли, но он все равно протекает. Я не раз обращался в администрацию. Сказали, что дома признаны аварийными, но до 2025 года ничего сделать нельзя. На данный момент все вывалилось, попадало. Хорошо, что никто не шел и никого не прибило, не придавило, - говорит автор съёмки.
На место разрушения прибыли сотрудники комитета социальной защиты, специалисты городской службы спасения, управления ЖКХ, отдела инженерной защиты. На сайте мэрии сказано, что по результатам проверки будет составлен акт и принято решение о дальнейших действиях. Согласно информации из открытых источников, здание построено в 1952 году износ его конструкций составляет 50 процентов. Сейчас в доме проживают 25 человек – это 8 семей.
В документе, размещенном на сайте администрации города, сказано, что жилой дом по ул. Каркасная, 10 признан в 2019 году аварийным и подлежит сносу. Жильцов должны расселить не позднее 31 декабря 2029 года. Данное решение принято в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
- Когда произойдет снос и расселение домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года, будет решаться по мере принятия на федеральном уровне соответствующих нормативных правовых актов. На сегодняшний день это 281 многоквартирный дом. И дом по ул. Каркасной, 10 тоже входит в это число. Также имеет значение срок поступления средств на эти цели, - сообщили редакции «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Кемерова 17 сентября.
Позже стало известно, что областная прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка. В ходе нее специалисты Государственной жилищной инспекции Кузбасса проверят исполнение жилищного законодательства. Сотрудник ведомства уточнил, что если найдут нарушения, будут приняты меры по их устранению.
Напомним, в этом году это не первый подобный инцидент, произошедший в Кемерово. В Кировском районе 24 июня обрушился потолок в жилой квартире двухэтажного дома. В момент происшествия в здании находилась женщина с маленьким ребенком. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Известно, что в прошлом году дом, в котором проживают около 50 человек, был признан аварийным. Также в мае в центре города в жилом доме по адресу Ноградская, 16 рухнул потолок в одной из квартир. В пресс-службе администрации Кемерова уточнили, что несущая конструкция перекрытия жилья не повреждена. Дом был построен в 1957 году. В обоих случаях никто не пострадал.