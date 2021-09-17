В Бердске самым первым проголосовал председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив

17 сентября по всей России стартовали выборы в Государственную думу. В Бердске уже пришли несколько человек, чтобы проголосовать за кандидатов не только в Госдуму РФ, а также в городской Совет депутатов.
С 8 утра в участковую избирательную комиссию № 1331 идут горожане чтобы сделать свой выбор. По словам председателя комиссии Татьяны Лильбок, на данном участке зарегистрировано свыше 1450 избирателей.
Отметим, что одним из первых пришел на участок председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Выполнив свой гражданский долг, он заявил, что Россия сильная и огромная страна у которой будет свой легитимный парламент.
- Мы покажем всем как надо голосовать и выражать свое мнение. И Европарламенту стоит успокоиться и понять, что мы самостоятельное независимое государство с сильным, всенародно избранным президентом, – подчеркнул Андрей Шимкив.