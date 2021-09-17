В Колывани перед выборами-2021 подожгли дом лидера коммунистов. Смотрите видео

Сегодня, ночью 17 сентября, был осуществлен поджог дома первого секретаря Колыванского райкома КПРФ Алексея Астафьева. Отметим, что событие произошло прямо перед выборами.
Видеозапись поджога Астафьев опубликовал на своем youtube-канале. Неизвестный в капюшоне подошел к дому политика и бросил бутылку с зажигательной смесью в сарай, который быстро загорелся.
- У меня в этот момент проходил рабочий вебинар, они не ожидали, что я буду их по сути пеленговать. Спустя две минуты я выскочил из дома, и быстро потушил пожар. Мерзавцы, что я могу сказать, — цитирует Астафьева пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ.