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Под Искитимом и в Кузбассе произошла серия из пяти мощных землетрясений

5:17:139/17/2021Фото: Pixabay
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Земля дрогнула из-за взрывных работ.

Работы на угольных предприятиях стали причиной нескольких толчков земли

16 сентября на юге Сибири были замечены пять землетрясений: четыре из них произошли в Кузбассе. Пятое зафиксировали в Новосибирской области. Толчки произошли одновременно в двух регионах, отметили в единой геофизической службе РАН Алтае-Саянского филиала.

Первое землетрясение произошло 16 сентября в 14:47 в Беловском районе неподалеку от села Каракан. Магнитуда землетрясения составила 2,4.

Второе землетрясение произошло в 15:20 в районе Большой Талды. Его магнитуда составила 2,0.

Спустя секунды сейсмостанции зафиксировали еще один толчок – в районе Искитима, Новосибирской области. Его интенсивность составила 2,9. Это связано с работами на угольных разрезах.

Четвертое и пятое землетрясения случились на юге Кузбасса. В 16:25 земля дрогнула неподалеку от Осинников и Калтана. При этом магнитуда составила 2,8.

А уже в 16:53 землетрясение зафиксировали в Прокопьевском у Каменного ключа. В этот раз магнитуда равнялась 3,0.

Как пояснили специалисты, во всех пяти случаях причинами землетрясений стали взрывные работы, которые проводились на угольных предприятиях, расположенных в Кемеровской и Новосибирскиой областях.

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