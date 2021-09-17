Под Искитимом и в Кузбассе произошла серия из пяти мощных землетрясений

16 сентября на юге Сибири были замечены пять землетрясений: четыре из них произошли в Кузбассе. Пятое зафиксировали в Новосибирской области. Толчки произошли одновременно в двух регионах, отметили в единой геофизической службе РАН Алтае-Саянского филиала.
Первое землетрясение произошло 16 сентября в 14:47 в Беловском районе неподалеку от села Каракан. Магнитуда землетрясения составила 2,4.
Второе землетрясение произошло в 15:20 в районе Большой Талды. Его магнитуда составила 2,0.
Спустя секунды сейсмостанции зафиксировали еще один толчок – в районе Искитима, Новосибирской области. Его интенсивность составила 2,9. Это связано с работами на угольных разрезах.
Четвертое и пятое землетрясения случились на юге Кузбасса. В 16:25 земля дрогнула неподалеку от Осинников и Калтана. При этом магнитуда составила 2,8.
А уже в 16:53 землетрясение зафиксировали в Прокопьевском у Каменного ключа. В этот раз магнитуда равнялась 3,0.
Как пояснили специалисты, во всех пяти случаях причинами землетрясений стали взрывные работы, которые проводились на угольных предприятиях, расположенных в Кемеровской и Новосибирскиой областях.