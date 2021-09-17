Благоприятные и неблагоприятные дни для отдачи долгов в сентябре 2021 года

Луна – спутник Земли. Этот факт неизвестен только совсем малым детям. Происхождение Луны до сих пор исследуется учеными. Кто-то считает, что небесное тело было когда-то самостоятельной планетой, которая потерпела катастрофу. Другие говорят, что Луна и вовсе часть «дома» для людей в Космосе. Есть версии, что ночное светило вообще прилетело и притянулось к Земле из другой галактики. Но одно известно точно: Луна имеет огромное влияние на человека и земные процессы.
Помимо того, что многие заядлые дачники и приверженцы тщательного ухода за собой пользуются специальным календарем, благодаря которому растения, волосы и ногти лучше и крепче растут, Луна влияет и на финансовое благополучие человека. И пока одни усердно трудятся, другие просто следуют фазам Луны и преумножают свои богатства. Также, на ночное светило действуют различные ритуалы.
Давайте посмотрим, какие операции с денежными средствами можно проводить в оставшиеся дни сентября. С 22 сентября и до конца месяца нельзя давать в долг, поскольку, постольку Луна пойдет на убыль. Не следует в этот период инвестировать или совершать масштабных покупок, пытаться искать дополнительный заработок. Удача будет не на вашей стороне.
С 17 по 20 сентября будет нестабильное время, когда деньги могут, как резко преумножиться, так и возможны незапланированные расходы. Поэтому постарайтесь тратить сбережения разумно. 21 сентября астрологи вообще рекомендуют не открывать кошелек или прикладывать карту к терминалу без острой нужды. День будет коварным в финансовом плане.