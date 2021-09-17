В Новосибирске на избирательном участке умерла женщина

17 сентября на избирательном участке в Кировском районе Новосибирска местная жительница во время голосования потеряла сознание, а потом скончалась. Медики 30 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердце запустить не удалось, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области. Она скончалась на избирательном участке №1696.
Фельдшер, которая дежурит на участке, сразу начала проводить первичные реанимационные мероприятия. По информации ССМП, вызов в скорую поступил в 10:51, в 11.00 бригада прибыла на место, констатировала остановку сердечной деятельности. 30 минут скорая пыталась спасти горожанку, проводя необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению реанимировать женщину не удалось.