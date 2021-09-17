Когда будут отдыхать Россияне в 2022 году: рассказываем о каникулах в январе и мае

17 сентября правительство России утвердило праздничный календарь на 2022 год, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
Согласно календарю, новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Из-за того, что 1 и 2 января — суббота и воскресенье — совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому выходные перенесли на 3 и 10 мая соответственно.
Также нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.
Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря 2021 года также будет считаться выходным днем.