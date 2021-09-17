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Когда будут отдыхать Россияне в 2022 году: рассказываем о каникулах в январе и мае

6:05:199/17/2021Фото: Правительство России
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Опубликован календарь праздников на следующий год.

Небольшие изменения произошли в праздничном календаре на 2022 год

17 сентября правительство России утвердило праздничный календарь на 2022 год, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Согласно календарю, новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Из-за того, что 1 и 2 января — суббота и воскресенье — совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому выходные перенесли на 3 и 10 мая соответственно.

Также нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря 2021 года также будет считаться выходным днем.

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